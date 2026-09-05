Prime Video cancela ‘Spider-Noir’, la serie de Nicolas Cage, pese a sus 11 nominaciones a los Premios Emmy

La plataforma de streaming Prime Video confirmó que la serie Spider-Noir, protagonizada por el ganador del Óscar Nicolas Cage, no contará con una segunda temporada.

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La decisión se da a conocer en un momento clave para la producción, a pocos días de la ceremonia de los Premios Emmy, donde la historia logró un total de 11 nominaciones gracias a su apartado técnico, artístico y narrativo.

De acuerdo con reportes publicados por medios especializados de la industria del entretenimiento como Variety y Deadline, la producción desarrollada por Oren Uziel y Steve Lightfoot concluye formalmente tras la emisión de los ocho episodios que integraron su primera entrega.

La determinación de no renovar el proyecto ha generado conversación entre la crítica y la audiencia, dado el desempeño positivo que registró la obra desde su debut. Según datos presentados por la plataforma de medición Nielsen, Spider-Noir acumuló más de 2.600 millones de minutos de visualización en sus primeras seis semanas en pantalla.

A esto se suma una recepción crítica notable: la producción alcanzó un 92 % de valoraciones positivas por parte de la crítica especializada y un 90 % de aprobación del público en el portal agregador Rotten Tomatoes.

Hasta el momento, ni Amazon Prime Video ni Sony Pictures Television han emitido un comunicado oficial especificando los motivos corporativos o financieros que motivaron el cierre definitivo del proyecto.

A pesar de su cancelación, la serie se posiciona como una de las producciones más destacadas de la temporada. Con 11 candidaturas, Spider-Noir figura como el séptimo programa con mayor número de nominaciones para la próxima entrega de los Premios Emmy y se convirtió en la producción más nominada del catálogo de Prime Video en la edición actual.

Entre las categorías donde compite la producción destacan:

Mejor diseño de producción para un programa narrativo de época o fantasía

Mejor fotografía para una serie

Mejores efectos visuales especiales en un solo episodio

Mejor composición musical para una serie

Mejor maquillaje con prótesis

Mejor coordinación de especialistas y actuación de especialistas

Spider-Noir ofreció una propuesta estética y narrativa diferenciada dentro de las adaptaciones de cómics contemporáneas.

Prime Video lanza las primeras imágenes de la próxima serie de acción real Spider-Noir, protagonizado por Nicolas Cage Foto: Cortesía Prime Video

Ambientada en la Nueva York de la década de 1930, la trama sigue a Ben Reilly (interpretado por Nicolas Cage), un investigador privado veterano que, tras dejar atrás su pasado como el héroe conocido como The Spider, se ve obligado a reencontrarse con su historia al investigar un caso vinculado a las redes de corrupción y crimen organizado de la ciudad.

Distanciándose de los despliegues tecnológicos habituales del género, la serie apostó por una ambientación clásica inspirada en las novelas policiacas y el cine negro del siglo XX. El proyecto surgió como fruto del acuerdo de colaboración entre Amazon y Sony Pictures TV para adaptar propiedades intelectuales del catálogo de personajes de Marvel en manos de la compañía japonesa.