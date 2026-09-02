Andrés Fierro, recordado actor de ‘Padres e Hijos’, se reencuentra con su hijo tras años de distanciamiento

El actor colombiano Andrés Fierro, recordado por su participación en producciones de la televisión nacional como Padres e Hijos, y la creadora de contenido y modelo fit Natali Ortiz han iniciado un proceso de acercamiento con su hijo, Martín Fierro.

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Luego de varios años en los que la distancia y las diferencias públicas marcaron la dinámica familiar, las tres partes expresaron su voluntad de dejar atrás los desencuentros del pasado para priorizar la convivencia en el presente.

El reencuentro fue dado a conocer durante una reciente entrevista concedida al programa de entretenimiento Lo Sé Todo, emisión en la que compartieron pantalla para detallar cómo se gestó la aproximación y de qué manera están abordando este nuevo capítulo en sus vidas.

A mediados de 2024, Martín Fierro —quien se desempeña como modelo y estudiante de gastronomía— contó públicamente la falta de contacto con su padre. En dicha oportunidad, el joven de 18 años manifestó que había crecido bajo la figura exclusiva de su madre y aprendido diversos aspectos de la vida de manera autónoma.

En aquel momento, el actor se abstuvo de entregar declaraciones públicas argumentando recomendaciones de su equipo legal.

Sin embargo, la posición expresada por Martín dejó de manifiesto el deseo de entender las razones del distanciamiento, asegurando al tiempo que el respaldo constante de su madre había suplido las carencias afectivas.

El panorama expuesto en Lo Sé Todo mostró un giro en la relación entre ambos. Durante la conversación, Andrés Fierro confirmó su decisión de enfocar sus esfuerzos en la reconstrucción de su paternidad, expresando gratitud por la oportunidad de acompañar a Martín en su etapa adulta.

El actor hizo un reconocimiento explícito a la labor asumida por Natali Ortiz durante los años de crianza en solitario.

Por su parte, Natali Ortiz enfatizó que la madurez adquirida con el paso del tiempo y las vivencias de la juventud permitieron abrir la puerta a la reconciliación.

Ortiz señaló que, si bien en el pasado existieron momentos difíciles y expectativas no cumplidas como pareja, la prioridad actual se concentra estrictamente en el bienestar integral y emocional de su hijo.

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Martín Fierro reafirmó el papel central que su madre ha tenido en su vida y formación personal, al tiempo que valoró la iniciativa de su padre para hacerse presente en esta fase.

Este acercamiento marca el cierre de un período de especulaciones mediáticas en torno a la relación de Fierro con su hijo, orientando la conversación hacia la importancia del perdón,la resolución de conflictos familiares en la etapa adulta y la recuperación del tiempo perdido.