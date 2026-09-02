El nuevo apodo del Bayern Múnich a Luis Díaz en pleno comienzo de temporada: lo bautizó con particulares palabras

Nueva titularidad de Luis Díaz en Alemania con el Bayern Múnich en este comienzo de temporada. El volante colombiano fue de la partida en el juego contra VfL Osnabrück por la primera ronda de la Copa de Alemania. Lucho tuvo una opción clara de gol y antes del pitazo inicial fue bautizado con un nuevo apodo.

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En las redes sociales del Bayern, el CM le colocó un nuevo apodo en las cuentas en español. Posteó una foto de Lucho y escribió el sobrenombre haciendo énfasis en un término coloquial colombiano muy usado para referirse a un amigo, colega o alguien de confianza.

“Mi llave”, fue el apodo que le colocó el Bayern Múnich a Luis Díaz, lo que podría significar una alta dosis de confianza y de compañerismo desde el equipo hacia el jugador guajiro. El posteo cayó unos minutos antes de arrancar el juego por la DFB Pokal, aunque Lucho se fue en blanco, sin goles ni asistencias en el 4-1 final en la cancha del Hamburgo.

Mi llave listo para brillar de nuevo 😍 pic.twitter.com/FlgCdXGb7D — FC Bayern München Español (@FCBayernES) September 2, 2026

“Listo para brillar de nuevo”, remató la frase del Bayern para Lucho, en lo que también pudo significar una arenga ante la expectativa que despertaba su actuación en el debut en una nueva temporada de la Copa de Alemania.

No es la primera vez que Bayern lanza posts de esta categoría, pues en el pasado ha demostrado el cariño al volante colombiano con otros términos.

Luis Díaz falló un gol en la DFB Pokal

Por fortuna, los dirigidos por Vincent Kompany pasaron por encima de sus contrarios con un resultado de 1-4. Sin embargo, la actuación del colombiano no fue la mejor, fue calificado por las aplicaciones con una puntuación inferior a 7,0 y perdió un gol de forma insólita.

Al final, Bayern cumplió el trámite en la Copa de Alemania y goleó cuando más era favorito ante el club de la segunda división que comenzó el partido de forma sorprendente al abrir el marcador apenas a los cinco minutos.

Luis Díaz, estrella del Bayern Múnich. Foto: FC Bayern via Getty Images

Sin embargo, eso solo fue un espejismo, pues ese tanto apenas abrió el camino para que el gigante bávaro comenzara su monólogo nuevamente con Harry Kane como gran protagonista y autor de un doblete en el mítico Volksparkstadion. Tom Bischof y Michael Olise completaron el 4-1 definitivo.

Bischof puso a los bávaros por delante en el marcador al minuto 24 (2-1), después de que Luis Díaz fallara su remate y dejara el rebote servido para su compañero. El volante francés Michael Olise asistió de gran manera y encontró a Lucho entrando al área y superando la línea defensiva. Pese a la gran asistencia, el guajiro no pudo darle la dirección correcta y el portero salvó.