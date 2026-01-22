Deportes

Nuevo apodo para Luis Díaz en Bayern Múnich: tan solo días después de la polémica con Arjen Robben

Otra vez los apodos para Luis Díaz. Aunque son positivos, debido a su buen rendimiento en Bayern Múnich, llegan días después de una polémica con Arjen Robben.

Redacción Deportes
22 de enero de 2026, 11:36 p. m.
Nuevo apodo para Luis Díaz en Bayern Múnich. Tiene que ver con Michael Olise y surge después de las palabras de Robben.
A principios de este 2026, en enero, el director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, hizo una comparativa entre Luis Díaz y Michael Olise, actuales atacantes del conjunto bávaro, con Arjen Robben y Frank Ribery. Estos dos últimos son leyendas del club alemán, y brillaron hace un tiempo atrás.

“Cuando veo la posición y los movimientos de Olise, me recuerdan a Arjen Robben. Justo hablamos de eso en el camerino, es como el nuevo Robben que tenemos, es delicado, elegante. Y con Lucho en la otra banda tenemos a alguien con las características de Franck Ribéry, el creador de caos. Nuestros extremos son excepcionales”, dijo Eberl a Sky Sports.

Dichas palabras de Max llegaron a oídos del propio Arjen Robben, a quien no le gustó del todo la comparación de él y Ribery con Díaz y Olise. Por eso, luego del partido de leyendas del Bayern Múnich (18 de enero) dejó claro ante la prensa lo que pensaba.

“En mi época, también nos comparaban con otros jugadores. No me gusta nada, porque cada jugador tiene sus propias cualidades. Lo más importante es que son muy importantes para el equipo en este momento“, mencionó Robben a la prensa alemana en el evento referenciado.

Arjen Robben y Franck Ribery cuando brillaban con Bayern Múnich por toda Europa (2013).
Arjen Robben y Franck Ribery cuando brillaban con Bayern Múnich por toda Europa (2013). Foto: Bongarts/Getty Images

‘Oliaz’: nuevo apodo para Luis Díaz en Bayern Múnich por su dupla con Michael Olise

Pero es inevitable pensar en Ribery y Robben cuando Luis Díaz y Michael Olise hacen jugadas de fantasía al servicio de Bayern Múnich. Harry Kane es el goleador actual, pero el colombiano y el francés son fundamentales para que el killer defina las que tiene, aportando con asistencias y también destacándose con anotaciones de antología.

Así lo reseña AFP: “La década prodigiosa de los años 2010 estuvo marcada en el Bayern de Múnich por la conexión del dúo ‘Robbery’ (Arjen Robben y Franck Ribéry), y en el plantel actual hay una entente que se ha ganado la comparación, la ‘Oliaz’ entre Michael Olise y Luis Díaz“.

Luis Díaz junto a Michael Olise en Bayern Múnich.
Luis Díaz junto a Michael Olise en Bayern Múnich. Foto: Corbis via Getty Images

Y lo argumentan: “Antes de que el Bayern reciba al Augsburgo en un derbi bávaro el sábado en la 19ª jornada de la Bundesliga, los números de la dupla franco-colombiana hablan por sí solos, en un equipo que ha sumado 50 de los 54 puntos posibles hasta ahora en la liga alemana“.

Finalmente, la comparativa: “En su banda derecha, donde domina con su elegancia y sus regates, Olise recuerda a muchos a Robben, mientras que en el otro lado, el imprevisible Lucho Díaz se ha ganado la comparación con Ribéry. Ese último llegó al Bayern en 2007 pero de 2009 a 2019 compartió plantel con Robben y ambos tocaron el cielo en 2013 cuando formaron parte del equipo campeón de Europa”.

*Con información de AFP

