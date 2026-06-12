Los tres técnicos que suenan para reemplazar a Diego Arias en Atlético Nacional

Diego Arias no va más en Atlético Nacional. Luego de perder la final de la Liga Betplay ante Junior de Barranquilla, la resistencia contra el DT se hizo insostenible en la hinchada y tras ello se oficializó una salida que estaba cantada desde días atrás.

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El equipo verde sigue en etapa de reflexión y mucho planteamiento para no fallar en el segundo semestre, donde seguirá obligado a ganar un título y clasificar a la Copa Libertadores.

Ahora la pregunta es quién va a reemplazar a Diego Arias en Nacional. La expectativa aumenta mientras pasan las horas y ya asoman algunos nombres cercanos a la casa verde que se perfilan para ser elegidos. Es clave y prioritario dar en el punto, además con una pretemporada a la vuelta de la esquina para perfeccionar la nómina de jugadores.

Lo de Diego Arias no es nuevo en Nacional. Tras el doblete de partidos contra Millonarios por la fase previa de la Copa Sudamericana y la Liga Betplay, su nombre comenzó a ser tendencia en la hinchada y en especialistas de la casa verde. Incluso, desde antes del pitazo inicial en la final ante Junior de Barranquilla, su posición ya estaba tambaleando.

Ni siquiera ganando la estrella 19 garantizaba su continuidad. Las dudas seguían en la hinchada con las directivas de por medio en el plan de trabajo. Pese a que la victoria pudo darse en la final, su continuidad habría sido tenida en cuenta. La derrota lo condenó por todas partes y ahora se mira quién será su reemplazo.

Aunque la lista se guarda de forma discreta, en las redes sociales se manejan varios nombres que llaman la atención en la hinchada y en la Liga Betplay. Dos viejos conocidos y campeones de la Copa Libertadores están en la lista que ronda en los pasillos verdes en Guarne.

Posibles técnicos en Atlético Nacional

El primero que aparece en la lista y toma mucha fuerza en el entorno de Nacional es Reinaldo Rueda. Desde antes del comunicado oficial por Arias, se tenía en mente el nombre del entrenador que llevó al equipo a su segunda Copa Libertadores en la historia en el 2016.

Reinaldo Rueda suena con fuerza para volver a Atlético Nacional. Foto: Getty Images

Actualmente, Reinaldo está sin equipo, pero sigue cotizado como uno de los entrenadores más valiosos del fútbol colombiano. Su segundo baile en la casa verde puede ser posible y se maneja esta posibilidad.

Como segunda medida, el nombre que más suena tras Rueda es Leonel Álvarez, otro campeón de Copa Libertadores, en 1989. El ahora entrenador es otro de los más cotizados en la actualidad y su última aparición fue con el Atlético Bucaramanga, aunque en días pasados sonó como posibilidad en el Independiente Medellín.

¿Técnico extranjero en Atlético Nacional?

En marzo pasado, apenas salió la crisis tras la derrota ante Millonarios, el nombre de Marcelo Gallardo salió a la luz como posibilidades en Nacional tras su segundo baile discreto en River Plate. Podría ser opción en este mercado de pases, además de varias menciones de hinchas en las redes sociales.

Se espera que la decisión en Atlético Nacional se tome lo más pronto posible mientras rueda la pelota en el Mundial 2026, pues sobre el 20 de junio el plantel se unirá nuevamente a la concentración en la sede deportiva de Guarne.