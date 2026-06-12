Atlético Nacional todavía no pasa el mal trago de haber perdido la final de la Liga BetPlay contra Junior de Barranquilla, pero ha empezado a tomar decisiones sobre el futuro de sus jugadores y miembros del cuerpo técnico.

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Diego Arias está en la rampa de salida y el máximo favorito para reemplazarlo sería Reinaldo Rueda, que se encuentra libre de contrato tras su salida de la selección de Honduras.

El cuadro verdolaga ya tiene bajas confirmadas en su nómina: Francisco Bauzá y Dairon Asprilla no serán renovados por la junta directiva.

La idea de Nacional es mantener la mayor parte del equipo que quedó subcampeón y añadir algunas piezas claves a criterio del nuevo entrenador.

Atlético Nacional perdió 3-1 en el marcador global contra Junior. Foto: Colprensa

Lista de ofertas por Juan Manuel Rengifo

Entre las piezas que son indispensables para el próximo semestre se encuentra el canterano Juan Manuel Rengifo, que terminó siendo titular indiscutible por encima de Edwin Cardona.

Una vez se terminó el campeonato, salieron a la luz los cuatro posibles destinos de Rengifo:

Brasil

Estados Unidos

Portugal

Bélgica

Atlético Nacional firma su primera baja tras perder la final ante Junior: seguirá su carrera en Europa

Atlético Nacional espera una buena suma de dinero por la salida de su ‘joya’, sin embargo, no tiene afán para venderlo en este mercado de fichajes. Con apenas 21 años de edad ha demostrado su potencial al punto de meterse al radar de la Selección Colombia.

“La directiva verdolaga dilataría su venta por la necesidad de título”, apuntó el periodista Alexis Rodríguez.

En ese orden de ideas, Juan Manuel Rengifo solo saldrá si llega una oferta irrechazable para Nacional. Los términos de la misma deben ser concertados con el jugador, que tendrá la última palabra sobre irse a probar suerte en el exterior o seguir tomando experiencia en la liga colombiana.

Aunque el conjunto antioqueño no logró levantarse con el título de la Liga BetPlay, tiene una amplia ventaja en la tabla de reclasificación y debería conseguir cupo a torneo internacional para el año 2027.

Esa es una vitrina que Rengifo todavía no experimenta en plenitud. Durante el 2025 apenas estaba dando sus primeros pasos en el profesionalismo y no alcanzó a mostrarse en la Copa Libertadores en la que llegaron hasta octavos de final.

Este año era la posibilidad de jugar internacionalmente, pero Nacional cayó a manos de Millonarios en la fase previa de la Copa Sudamericana.

La aspiración de Rengifo y el resto de sus compañeros es tomar revancha en el segundo semestre, después de la tristeza que significó caer a manos del Junior de Barranquilla.

El canterano fue uno de los más golpeados por la derrota y se le vio celebrar a rabiar antes del penal fallado por Alfredo Morelos que hubiera significado ponerse 3-2 en la serie con media hora por jugar.