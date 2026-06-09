Atlético Nacional firma su primera baja tras perder la final ante Junior: seguirá su carrera en Europa

Atlético Nacional venció 1-0 a Junior de Barranquilla por la final de vuelta de la Liga BetPlay 2026-l. Sin embargo, el club Tiburón se proclamó bicampeón del fútbol colombiano, pues en la ida ganó por 3-0 en el estadio Romelio Martínez, lo que le dio el plus de imponerse 3-1 en el global sobre el verde de Antioquia, que le fue muy difícil remontar en el Atanasio Girardot.

Nacional vs. Junior: expertos dan veredicto al penal que Betancur no pitó por mano de Fabián Ángel

Con la frase “Junior, el equipo más grande de Colombia, no hay más”, Teófilo y Muriel celebran la Liga BetPlay 2026

Alfredo Arias toca la gloria en Colombia y ya suma su segundo trofeo de forma consecutiva con el Junior, luego de vencer al Tolima en la gran final de diciembre de 2025. Por otra parte, en Atlético Nacional la frustración se hace sentir por la derrota en la final y la forma en la que el rival le arrebató la celebración en la ciudad de Medellín.

La barrida comenzó en el equipo verde y varios jugadores comienzan a ser señalados; rápidamente se están confirmando las salidas, más allá de que el técnico Diego Arias está prácticamente fuera, para darle comienzo a un nuevo proyecto deportivo en Atlético Nacional.

En las redes sociales se filtró el nuevo nombre que saldrá de Nacional y tendrá que presentarse en Europa y confirmar su futuro en el club que es dueño de sus derechos deportivos. El técnico Diego Arias no contaba con él ni siquiera en las convocatorias y las decisiones técnicas lo dejaron al margen de la competencia en la Liga BetPlay.

Atlético Nacional perdió 3-1 en el marcador global contra Junior. Foto: Colprensa

El periodista Felipe Sierra dijo que el equipo verdolaga no hará uso de la opción de compra por el volante argentino Juan Bauzá, quien tendrá que presentarse en el FC Craiova de Rumania y definir su situación ante la negativa de Atlético Nacional.

Barrida en Atlético Nacional

Además de Juan Bauzá, hay una salida más confirmada y otra está en estudio por parte de la junta directiva, pues Reinaldo Rueda sería el elegido para reemplazar a Diego Arias en la dirección técnica.

Juan Bauzá, jugador de Atlético Nacional. Foto: Colprensa

Así como Bauzá, Dairon Asprilla seguiría sus pasos. El delantero finaliza su contrato y no será renovado. El futbolista de 34 años queda como agente libre para definir su próximo destino.

Se esperan más bajas a medida que pasan los días. En la zona defensiva habría cambios y nombres como el de César Haydar estarían en estudio en la dirección técnica y deportiva. Por si fuera poco, el cargo de Gustavo Fermani como director deportivo también va bajo observación.