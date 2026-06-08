Nacional vs. Junior: expertos dan veredicto al penal que Betancur no pitó por mano de Fabián Ángel

Sobre los 89′ de la final de vuelta, entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, el árbitro Carlos Betancur se acercó al VAR para revisar una posible mano penal de Fabián Ángel, que habría acabado en pena máxima para el verde de Antioquia.

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¡NO HAY PENAL PARA NACIONAL! Llamado del VAR por posible penal para Nacional por una mano y tras la revisión no se decretó penal. #LAFINALxWIN 🟢⚽🦈 pic.twitter.com/bTNRhKmx9x — Win Sports (@WinSportsTV) June 8, 2026

Parecía clara la infracción, pero Betancur no la dio como falta. Antes, el propio juez había sancionado una entrada del potero Silveira, de Junior, sobre Alfredo Morelos. Después, el búfalo acabaría fallando su cobro.

¿Qué hubiese pasado si Betancur daba la mano de Ángel como penal? Para ese instante, Nacional ganaba 1-0 gracias al gol de Edwin Cardona, y se hubiese podido acercar para tratar de buscar el empate en la serie.

Sin embargo, no ocurrió así y Junior de Barranquilla se proclamó como bicampeón de Colombia con un global de 3-1 sobre Junior. El juego de ida, con la goleada a favor, le fue suficiente al tiburón para quedarse con la estrella 12 de su historia.

Expertos coinciden que sí era mano de Fabián Ángel

José Borda y Andrés Grimaldos, dos analistas arbitrales que opinan sobre las acciones que deja fecha a fecha la Liga BetPlay, coinciden en que sí era mano de Fabián Ángel.

José Borda: “Era penal y lo omitió”

Primero, Borda mencionó el penal de Silveira sobre Morelos que Betancur sancionó y el búfalo desperdició: “En la final Nacional vs. Junior, con VAR, el árbitro Betancur dio el penal de Silvera a Morelos con la pierna de manera imprudente lo golpeó en la espalda”.

Si embargo, sobre la mano de Fabián Ángel dijo: “No dio la mano de Ángel, con un movimiento adicional del brazo amplio el volumen del cuerpo. Era penal y lo omitió”.

ERAN PENALES

En la final Nacional vs Junior con VAR el árbitro Betancur dio el penal de Silvera a Morelos con la pierna de manera imprudente lo golpeó en la espalda y NO dio la mano de Angel, con un movimiento adicional del brazo amplio el volumen del cuerpo

Era penal y lo omitió pic.twitter.com/XFfwKNAxb2 — Jose Borda (@Borda_analista) June 9, 2026

Andrés Grimaldos (Var Central): “Sí me parecía penal claro”

“Esta, en cambio, sí me parecía penal claro. Brazo en posición antinatural. Más allá de que Ángel no esperaba el balón y lo que sea, pero ya va desde antes con su brazo separado del cuerpo. De verdad que no entendí hoy las decisiones de Carlos Betancur“, argumentó Grimaldos.