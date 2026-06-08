Atlético Nacional venció 1-0 a Junior, este lunes 8 de junio, por la final de vuelta de la Liga BetPlay 2026-l. Sin embargo, el cuadro tiburón se proclamó como bicampeón de Colombia, pues en la ida ganó por 3-0, lo que le dio el plus de imponerse 3-1 en el global sobre el verde de Antioquia.

Del gol de Edwin Cardona al fallo de Morelos: insólito cobro penal del búfalo ante Junior

Alfredo Arias toca el cielo con las manos. De la mano del técnico uruguayo, Junior de Barranquilla figura como bicampeón del FPC luego de haber vencido al Tolima en la gran final de diciembre de 2025. Ahora, se impuso ante a Nacional y llega a 12 estrellas en su escudo.

Nacional salió con todo en Medellín, incluyendo a sus hinchas. Entre jugadores y aficionados armaron una verdadera fiesta en la capital de Antioquia, pero apenas lograron uno de los cuatro goles que debían hacer para remontar la serie.

Junior de Barranquilla campeón: trabajo, unión y ‘algo más’

La final quedó sentenciada en Barranquilla el pasado 2 de junio. Los asistentes al Romelio Martínez vieron cómo el tiburón fue una aplanadora sobre Nacional, con goles de Bryan Castrillón y doblete de Luis Fernando Muriel.

Su buen trabajo le permitió a Junior estar más tranquilo, más no relajarse. Vencieron al equipo más veces campeón de Colombia, que vendió cara su derrota, al menos en el Atanasio Girardot de Medellín.

En el primer tiempo del partido de este lunes, a Nacional le anularon un gol por fuera de juego, y dos veces estrelló el balón contra el poste. Mauro Silveira, portero del Junior, miraba al cielo en gesto de agradecimiento.

En el segundo tiempo, Edwin Cardona abrió el marcador para Nacional a los 56′. La esperanza crecía, pero pocos minutos después Alfredo Morelos desaprovechó un penal a favor, dejando pálidos a los hinchas del rey de copas.

¡GOL DE NACIONAL! Edwin Cardona abre el marcador y pone la serie 3-1. #LAFINALxWIN 🟢⚽🦈 pic.twitter.com/6rwxuLt70P — Win Sports (@WinSportsTV) June 8, 2026

¡EL PENAL LO ERRÓ ALFREDO MORELOS Y SEGUIMOS 1-0! El remate del delantero se fue desviado y se salva Junior. #LAFINALxWIN 🟢⚽🦈 pic.twitter.com/K1AUoWjH6m — Win Sports (@WinSportsTV) June 8, 2026

Como era de esperarse, los últimos minutos del partido fueron de total intención de Atlético Nacional, mientras Junior esperaba atrás. Aunque el tiburón no salió a defenderse, y trató de encontrar un gol, empezaron a cuidar su resultado a favor.

Termina una temporada bastante criticada para Atlético Nacional, que quedó fuera de fase previa de Copa Sudamericana y veía en la Liga BetPlay una posibilidad de salvar su semestre por lo alto. Sin embargo, no lo logró y hay dudas sobre la continuidad de Diego Arias.

En contraste, la fiesta es total en Barranquilla. Los hinchas celebran un luchado bicampeonato y quedan automáticamente clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.