Atlético Nacional tomaría radical decisión sobre Diego Arias: se filtró a horas de la final con Junior

Las horas de Diego Arias, en Atlético Nacional, estarían contadas. Entre la prensa deportiva colombiana empezó a sonar la posibilidad de que el estratega deje el cuadro verdolaga, así gane o pierda la final ante Junior de Barranquilla.

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Esta información ve la luz tan solo unas horas antes de que se juegue la final de ida. Atlético Nacional visitará a Junior de Barranquilla, el martes 2 de junio, en el estadio Romelio Martínez.

“Pase lo que pase, se va Diego Arias”

Quien entregó detalles fue el periodista Felipe Sierra en As Colombia. El comunicador, cercano a la actualidad en el mercado de pases del país, afirmó que una fuente cercana a la directiva verdolaga le entregó los detalles.

“A mí me dicen, una fuente más relacionada hacia los dueños, hacia la familia Ardila, que pase lo que pase, se va Diego Arias”, expresó textualmente Sierra.

Sin embargo, añadió: “Hay una diferencia de opiniones. Yo no es que no le crea a mi fuente, pero creo que si sale campeón es muy difícil. No he visto el primer técnico que sale campeón y lo saquen”.

⚽ "Pase lo que pase Diego Arias se va de Nacional, aunque yo veo eso muy difícil si sale campeón" - #EsUnHecho de #ASColombia pic.twitter.com/GXneIoHPnX — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) June 1, 2026

A la fecha, Diego Arias ya suma un título como entrenador de Atlético Nacional. Se trata de la Copa BetPlay 2025, donde le ganó en la gran final al Deportivo Independiente Medellín en una llave histórica al tratarse del clásico antioqueño.

El rendimiento de Diego Arias en este 2026-l

Son varias las críticas que le han llovido al entrenador de 40 años, quien asumió la dirección técnica de Atlético Nacional en septiembre de 2025, cuando Javier Gandolfi dejó el cargo tras varias polémicas.

Arias obtuvo la ya mencionada Copa BetPlay del año anterior, pero en este 2026-l ha tenido un par de resultados que no agradan del todo a la hinchada. Por ejemplo, la eliminación en fase previa de Sudamericana contra Millonarios, en Medellín, aun cuando el verde de Antioquia se reforzó con nombres de peso para encarar la cita continental.

Diego Arias, entrenador de Atlético Nacional. Foto: Prensa Atlético Nacional.

Tras ese duro golpe, Nacional puso todos sus esfuerzos en Liga BetPlay y no le fue mal. Acabó líder del todos contra todos, y ya en playoffs se impuso con contundencia sobre Internacional de Bogotá (cuartos) y Tolima (semifinales).

El conjunto verde de Antioquia está ante una posibilidad histórica de levantar otra liga y aumentar su palmarés. Por eso hay mucho debate en que, si Diego Arias logra la estrella de mitad de año, esté en juego su continuidad en el cargo.

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La final de vuelta, con Nacional ejerciendo como local ante Junior, se llevará a cabo el 8 de junio en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.