De Millonarios a Santa Fe: posible paso de habilidoso jugador y fichaje ya retumba para 2026-II

Una vez más, un jugador pasaría de Millonarios a Independiente Santa Fe. En el último tiempo ese movimiento se vio con Helibelton Palacios y Elvis Perlaza. Año atrás también se dio con el golero Robinson Zapata, quien terminó por convertirse en histórico de los rojos.

Y es que se ha vuelto una constante que aquellos jugadores que no rinde con el azul, terminan por tener un buen tramo de carrera al pasar al Primer Campeón. Basado en eso, uno podría aceptar el ofrecimiento reciente de Santa Fe.

Alex Castro, jugador de Millonarios que tienta Independiente Santa Fe. Foto: Lina Gasca

Se trata de Alex Castro, extremo habilidoso que arribó al embajador hace un par de semestres pero que no ha tenido la regularidad que se le conoció en otros clubes deL FPC.

De acuerdo a lo manifestado por el periodista Felipe Sierra en el programa Es Un Hecho, de Caracol Radio: “Alex Castro no va a seguir en Millonarios y ya tiene una oferta de Independiente Santa Fe”.

⚽ "Alex Castro no va a seguir en Millonarios y ya tiene una oferta de Independiente Santa Fe" - #EsUnHecho de #ASColombia pic.twitter.com/NqLfvmy8NE — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) June 1, 2026

Hasta el parón de actividades por el Mundial 2026, el elenco que dirige Pablo Repetto se ha visto con una buena rotación de la nómina. Los jugadores que se contrataron al principio del año rindieron, mientras otros están en deuda pero algo han aportado.

No obstante, el mantenerse en torneo internacional (Copa Sudamericana) estaría haciendo pensar a los directivos de Santa Fe en reforzar el equipo en algunas zonas, o simplemente darle más chances de elección al DT uruguayo.

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¿Suma un club más en su carrera?

A sus 32 años, Castro demuestra que ha tenido una carrera donde ser ‘trotamundo’ es lo que lo caracteriza. En Colombia ha vestido varias camisetas y en el exterior tuvo la oportunidad de estar en México, así como también en Uruguay.

Sus inicios se dieron en Alianza Petrolera, de allí saltó al Deportivo Cali, sumando luego pasos por Deportes Tolima, Atlético Nacional, Águilas Doradas y desde el Finalización de 2025 ha estado ligado a Millonarios.

Yeison Guzmán junto a Alex Castro, dupla temida en su momento con Deportes Tolima. Foto: Colprensa

Su mejor tramo de carrera se dio entre 2021 y 2022. Estando en Atlético Nacional ganó la Copa; posteriormente dio el salto a Nacional, de Uruguay, donde pudo ganar el Torneo Intermedio y luego la Primera División de Uruguay.

Después de dichos éxitos deportivos, en Tolima a lo largo de tres años logró una regularidad pronunciada en la que acumuló 142 partidos, 20 goles y 9 asistencias. Justamente por esas cifras, fue que Millonarios apostó por él.

Alex Castro, de Millonarios. De rodillas el jugador lamentó la eliminación de Copa Sudamericana Foto: Photosport via AFP

Infortunadamente, con los bogotanos dicho nivel de Castro no se ha visto. En 28 partidos que ha tenido la chance, solo ha hecho un gol y dio cuatro asistencias.

Un nuevo aire para la carrera de Alex Castro podría venirle bien. Al parecer, en Santa Fe creen que les podría aportar lo que ya hizo en otros clubes de cara a un 2026-II donde el león se centrará en Liga y Copa BetPlay, así como también en avanzar a octavos de final de Sudamericana.

Valga recordar que el rojo quedó en la llave de play-offs del torneo Conmebol con Caracas FC. De ganar dicho cruce, luego iría ante River Plate de Argentina.