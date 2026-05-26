En menos de media hora las esperanzas de clasificar de Millonarios en Copa Sudamericana pasaron a sentirse como decepción luego del gol de O’Higgins en el estadio El Campín.

Una maniobra que parecía estar controlada por los azules, desencadenó en la anotación de los chilenos. Un centro de costado tomó ‘dormido’ a Sergio Mosquera, a quien se le adelantó Bastián Yáñez para puntear el balón y vulnerar el arco de Diego Novoa.

O'HIGGINS SE PUSO EN VENTAJA



Bastián Yañez apareció por atrás de la defensa de Millonarios y anotó el 1-0.



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Radamel Falcao García en la previa había manifestado que debían tener cuidado en varios aspectos. Uno de esos, las contras de los australes que aprovecharían como ya lo habían hecho durante el juego disputado en Chile.

“El partido hay que pensarlo durante los 90 minutos. Tratar de salir ”, anticipaba el Tigre.

“Manejar la pelota con mucha intensidad, evitar las transiciones y ser los más efectivos posibles”, decía de lo que deberían tener en cuenta.

Antes de que se acabara la primera mitad, el plan del elenco azul no surgió frutos y volvió a ver cómo el arco de Novoa cayó por segunda vez para el 0-2 parcial.

En la pelota quieta volvió a errar en la marca los dirigidos por Fabián Bustos. Esta vez quien no acompañó de buena forma al que atacaba fue Jorge Arias; perdió en el uno contra uno y vio cómo Alan Robledo introducía el balón de cabeza en el arco sur de El Campín.

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