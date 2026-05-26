Un nuevo rumbo tomará la carrera de Luis Amaranto Perea tras la Copa del Mundo 2026, en la que será asistente técnico de Néstor Lorenzo. Para el exjugador, le ha llegado la oportunidad de ser DT en propiedad de un club grande del FPC.

Se trata de Independiente Medellín, que lanzó por el que pertenece a la Federación Colombiana de Fútbol hasta lograr convencerlo de tomar las riendas del poderoso.

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En un comunicado oficial, el cuadro de Antioquia oficializó el anuncio: “Luis Amaranto Perea como nuevo director técnico del plantel profesional del Deportivo Independiente Medellín”.

“Amaranto firmará su vínculo con nuestra institución por los próximos dos años, tras cumplir y honrar sus compromisos con la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo”, agregaron sobre detalles adicionales.

“El equipo estará conformado por Breiner Clemente Castillo y Giovanny Andrés Ruiz Ospina como asistentes técnicos, y por Juan Camilo Quintero y Jorge Luis Salazar Martínez como preparadores físicos”, indicaron sobre el cuerpo técnico que lo acompañará.

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