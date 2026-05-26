El inesperado destino al que iría Juan Fernando Quintero: en Argentina confirman su fin en River Plate

Juan Fernando Quintero ha sido noticia en los últimos días por su futuro deportivo. Quien hoy milita en River Plate de Argentina, podría no seguir allí tras la disputa del Mundial 2026 en Norteamérica.

Al parecer, la reducción de minutos desde que llegó el entrenador Eduardo Coudet, impulsarían la decisión del volante creativo de irse hacia otro club en el que consiga tener una mayor regularidad.

Hasta el pasado fin de semana esto era una versión, pero ya se habla de posibilidades reales entre las que aparece que ir a la MLS de los Estados Unidos es un chance bastante factible para el 10.

Juan Fernando Quintero, de River Plate Foto: Getty Images

En Argentina medios como ESPN se han atreviso a informar que: “Juanfer Quintero jugó ante Belgrano por la final del Torneo Apertura su ÚLTIMO PARTIDO con la camiseta de River”.

Dicho desenlace del segundo paso del mediocampista por el millonario habría acabado de manera triste, luego de la derrota en la final del Torneo ante Belgrano.

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¿Rumbo a la MLS?

Ese mismo medio citado amplió la información acerca del destino al que terminaría yendo JuanFer tras el Mundial 2026: “Seguiría su carrera en la MLS”.

Dicho medio no fue el único en informar algo así; en Colombia periodistas como Felipe Sierra, quienes tomaron como referencia información de Sebastián Srur, coincidieron en lo dicho hasta ahora de Quintero.

“Juan Fernando Quintero (33) no seguirá en River Plate. La dirigencia ya sabe su interés en tener más minutos y estarán abiertos a analizar las posibilidades, pues tiene contrato vigente con el equipo argentino”, afirman.

Lesión y alarma en Selección Colombia

Néstor Lorenzo dioa conocer el lunes pasado la convocatoria oficial de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Quintero fue ratificado en la zona medular, junto a otros ya instalados como James Rodríguez, Richard Ríos, entre otros.

Justo el mismo día que se dio a conocer que Juan Fernando estaría con la Tricolor, en Argentina dieron a conocer que padece de una “Sinovitis en la rodilla izquierda, por eso no se entrenó hoy”, dijo Sebastián Srur.

Juan Fernando Quintero haciendo gestos de dolor en medio de un partido de River Plate en Sudamericana Foto: Getty Images via AFP

River cierra su participación este miércoles en Copa Sudamericana ante Blooming, pero no existe certeza de que Quintero vaya a tener minutos por ese problema que lo aqueja. Esa lesión impacta en Selección Colombia, que lo espera esta semana en Bogotá para la concentración rumbo al Mundial.

Hasta este martes, el cuadro patrio ha sumado un total de 10 jugadores en el campamento con miras al amistoso de preparación contra Costa Rica del próximo lunes, 1 de junio, en el estadio El Campín.

Par de minutos en la final

Críticas cayeron sobre Coudet por haber usado a Quintero para el remate de la final perdida ante Belgrano. Quien es un factor diferencial en muchos momentos por su ‘magia’, no fue utilizado y eso afianzaría la teoría del fin en el elenco de Buenos Aires.

Quintero acumula un total de 19 apariciones en la Liga Argentina; ha logrado marcar dos goles y asistir la misma cantidad de veces.

Juan Fernando Quintero y Luis Javier Suárez, de la Selección Colombia Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Su puntuación promedio es de 7.3 puntos, lo que da muestra que, aún siendo relegado a entrar desde el banco, el aporte que da a River es sustancial.

En Copa Sudamericana también lo ha hecho bien el colombiano, con una asistencia en tres partidos. Si hubiera que mirar algún déficit, han sido sus cobros de tiro penal donde no se ha visto como el más efectivo en el último tiempo.