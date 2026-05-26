El mecanismo start-stop empezó a aparecer en los carros comerciales desde hace más de una década. El sistema se encuentra en carros modernos y hace parte de las nuevas tecnologías del sector automotriz.

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Según Kia, es una función automática que se encarga de apagar el motor del carro cuando se detiene por completo, como en semáforos o vías con alto tráfico vehicular.

Su objetivo es reducir el consumo innecesario de combustible y la emisión de contaminantes. Una de sus ventajas es que trabaja de forma automática: el conductor solo debe soltar el freno o presionar el embrague.

Esta tecnología ayuda a mejorar la experiencia de conducción y el rendimiento del vehículo. Al apagar el motor durante periodos de detención, se reduce el gasto de combustible, sobre todo en zonas con mucho tráfico.

Kia señaló que con el sistema start-stop se puede ahorrar entre el 5 y el 10 % de gasolina. Esto depende de otros factores como el estilo de manejo y la frecuencia de las paradas.

¿Qué es el sistema Start-Stop y por qué muchos conductores prefieren desactivarlo siempre? Foto: KIA

Más ventajas

En cuanto a la contaminación, el sistema start-stop detiene la emisión de gases como el dióxido de carbono y se alinea a las exigencias medioambientales.

“Elegir un carro con start-stop es una forma práctica de disminuir tu huella de carbono sin modificar tus hábitos de conducción. Solo conduce como siempre y ya estarás haciendo una diferencia positiva”, agregó Kia.

Detener el motor también ayuda a mejorar la eficiencia energética del carro y evita el desgaste rápido de componentes que normalmente están activos. El vehículo es capaz de alimentar las luces, el aire o el sistema multimedia sin inconvenientes a pesar de que esté apagado el motor.

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Es decir, que el carro consume menos energía y la aprovecha de mejor manera. Esta tecnología también disminuye los ruidos y la vibración que genera un motor encendido al apagarlo de manera automática.

Algunas personas deciden desactivarlo porque no quieren que el motor se encienda y se apague constantemente. En algunos carros se hace de forma permanente y en otros, toca desactivarlo cada vez que el conductor quiera detenerse.