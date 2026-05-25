Las llantas de un carro son el único punto de contacto que tiene el vehículo con el suelo, lo que permite moverse en vías, calles, carreteras, zonas, etc.

¿Qué son las llantas runflat? Los neumáticos que permiten seguir conduciendo tras un pinchazo

Además, es la que permite guiar el coche, amortiguar impactos que se presenten en las zonas, ya sea por huecos o partes mal pavimentadas e incluso transmitir la potencia del motor o frenado.

Tener las llantas es importante, y lo mismo cuidarlas, ya que si reciben algún daño crítico, eso puede afectar la movilidad del carro. Estos se pueden generar por un pinchazo que provoca la pérdida de aire en el neumático o incluso que este, por varios factores, termine explotando.

Si bien es inusual que una llanta estalle, siempre existen casos que alertan al conductor sobre un posible incidente, por lo que es importante tenerlos en cuenta para prevenir alguna emergencia.

Estas son las principales formas de identificar que la llanta de un vehículo puede estallar

De acuerdo con la marca fabricante de buses y autobuses japonesa, Fuso, existen varias formas que advierten que un neumático presenta índices de explotar.

El mantenimiento preventivo puede reducir el riesgo de incidentes relacionados con neumáticos. Foto: Getty Images

Baja presión de neumáticos

Tanto una presión de aire que sea demasiado alta como una baja son alertas que llegan a ocasionar un problema en las llantas. No obstante, la que provoca que un neumático reviente se encuentra cuando la presión se encuentra baja.

En los casos en donde un neumático comienza a desinflarse, las caras laterales de este empiezan a recibir contacto con el suelo. Esto es un problema, ya que los lados de la llanta son delgados y terminan desgastándose con mayor facilidad, comenzando a formar puntos débiles y generando problemas en las ruedas.

Daños o peligros que se encuentren en carretera

En ocasiones, la superficie de la carretera puede presentar algún riesgo que puede afectar una movilidad segura. En ella puede haber presencia de materiales como piedras, vidrios o metales que generan un peligro. Por ello se aconseja evitar pasar por zonas que tengan estos elementos, ya que cualquiera de estas puede provocar un daño en la llanta, entre ellos una explosión.

Tener disparejos los neumáticos

Es sumamente importante que la posición de los neumáticos sea cambiada periódicamente, ya que si esto no se realiza, comenzarán a desgastarse de manera dispar.

Si las llantas son expuestas en las mismas áreas, comenzarán a ser desgastadas más rápido, lo que aumenta las probabilidades de que terminen reventándose.

Llevar cargas pesadas

Cada modelo de vehículo tiene un límite máximo de peso que es posible cargar para que funcione a la perfección. En aquellos casos en que el coche sobrepase lo establecido, pondrá una presión excesiva en los neumáticos, trayendo más posibilidades de que estalle.

Sufrir pinchazos

Las llantas son propensas a recibir algún pinchazo en carreteras, por lo que comienzan a perder presión de aire. Sin importar cuán diminuta sea una perforación, el neumático está propenso a explotar.

¿Cómo prevenir que los neumáticos estallen?

Existen varias formas o acciones preventivas que las personas pueden realizar para evitar que sus neumáticos estallen. Estas son las siguientes: