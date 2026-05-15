¿Qué son las llantas runflat? Los neumáticos que permiten seguir conduciendo tras un pinchazo

Hoy en día, muchos ciudadanos piensan que al momento de que una llanta reciba un pinchazo, lo más recomendable sería intercambiarla por la rueda de repuesto. No obstante, con las recientes innovaciones de tecnología, muchos de los vehículos tienen como componente estándar las llantas runflat.

Estas son las cinco señales de que debe cambiar las llantas del carro

Estos neumáticos, de acuerdo con la empresa francesa Michelin, permiten que los vehículos puedan seguir conduciendo después de una pinchadura, al estar diseñados con costados reforzados que permiten soportar el peso del auto.

Las llantas runflat permiten mantener una estabilidad suficiente durante un periodo de tiempo, lo que facilita a los conductores seguir manejando hasta llegar a un taller para recibir el mantenimiento necesario.

Estas son las ventajas de una llanta runflat

De acuerdo con Michelin, el portar neumáticos runflat brinda beneficios en el aspecto de ahorro, confort y seguridad.

Hacia la parte económica, utilizar estas llantas permite evitar la necesidad de realizar una inversión en un neumático de repuesto, junto con el equipo y elementos necesarios para cambiar la rueda.

Este tipo de llantas brinda mayor seguridad y estabilidad al conductor en caso de una fuga de aire inesperada. Foto: Getty Images/iStockphoto

Refiriéndose a la comodidad del conductor, utilizar estos neumáticos permite que, al momento de sentir un pinchazo, la llanta tenga una autonomía de 80 km (dentro de una velocidad limitada a 80 km/h) antes de ser sustituida, lo que posibilita una larga duración mientras el conductor busca un taller para cambiar la rueda.

Dentro del ámbito de seguridad, tener un neumático runflat genera un mayor control del vehículo incluso en los momentos que haya pérdida de presión o una ponchadura. Adicionalmente, hay una reducción del riesgo de que la llanta se salga del rin.

Estos son los vehículos que pueden llevar llantas runflat

A pesar de ser una tecnología innovadora que permite prolongar la vida de una llanta en caso de pinchazos, bien es cierto que no todos los vehículos pueden portar este neumático, ya que deben seguir una serie de criterios para ser utilizados.

En el caso de Michelin, las llantas runflat solo son capaces de ser montadas en rines con doble hump y en carros cuyos fabricantes ya hubieran homologado el montaje de llantas autoportantes.

Expertos recomiendan revisar la compatibilidad del vehículo antes de instalar llantas runflat. Foto: Getty Images

La empresa francesa recomienda no realizar el montaje de la llanta en vehículos que no están equipados de origen por las limitaciones específicas de diseño del carro (peso y rigidez del vehículo).

Adicionalmente, los automóviles necesitan estar incorporados con un sistema de control de la presión (TPMS) para alertar al conductor en caso de una caída de aire.

¿Hay desventajas en utilizar una llanta runflat?

De acuerdo con la empresa estadounidense State Farm, existen una serie de desventajas para los ciudadanos que utilicen llantas runflat.

Una de las más notables es la incomodidad al momento de manejar, ya que si los neumáticos se encuentran rígidos, esto puede acabar en una experiencia de manejo más dura, sobre todo si se encuentra en trayectos irregulares o sobre baches.

Asimismo, el estilo de manejo es menos hábil, generando que el vehículo tenga algunas complicaciones al momento de realizar una maniobra.

Finalmente, ante casos de pinchazos, las llantas son propensas a patrones de desgaste irregulares, lo que conlleva una vida útil más corta en comparación con las llantas convencionales.