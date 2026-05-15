Evite los fraudes: Estos son los nuevos controles del Gobierno Nacional para sacar la licencia de conducción

Para el 2026, el Gobierno Nacional ha comenzado a emitir nuevos requisitos para los ciudadanos de Colombia que estén interesados en adquirir su licencia de conducción, buscando ofrecer dentro de los espacios de formación educativa mayores exigencias que forjen un mejor nivel de aprendizaje para los nuevos conductores que vayan a movilizarse por el país.

Licencia de conducción en Colombia: estos son los nuevos requisitos para sacarla en 2026

No obstante, en la nación existen casos de personas que consiguieron este documento sin presentarse en algún momento a las aulas de clase.

Es por ello que la Superintendencia de Transporte (SuperTransporte) informó el anuncio de nuevas medidas tecnológicas que buscan evitar casos de fraude en cursos, certificados y trámites que estén vinculados con la licencia de conducción y normas de tránsito.

Por medio de las Resoluciones 2877, 2878 y 2879 de 2026, la entidad ha comenzado la implementación de nuevas herramientas digitales para garantizar que los ciudadanos registrados en las formaciones académicas realmente están realizando los cursos.

Dentro de los cambios, se realiza la modernización del Sistema de Control y Vigilancia (SICOV), aplicación que permite supervisar procesos que son adelantados por organismos como:

Los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA)

Los Centros Integrales de Atención (CIA)

Los Organismos de Tránsito (OT)

Los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA)

Los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC)

Estas son las nuevas medidas para evitar fraudes al momento de sacar la licencia de conducción

La información otorgada por SuperTransporte indica que la nueva actualización exige el uso obligatorio de tecnología de reconocimiento facial para validar la identidad de las personas y garantizar que sí están presentes en los cursos de tránsito.

Asimismo, habrá controles permanentes antes, durante y después de cada capacitación que se realice en las entidades autorizadas.

También habrá nuevos sistemas de analítica de datos diseñados para detectar cualquier comportamiento irregular y sospechoso que se presente en las aulas, así como un mayor control sobre el personal que está asociado a los centros de tránsito.

Los organismos de tránsito deberán adoptar nuevas herramientas digitales para verificar la asistencia real a los cursos de conducción. Foto: Getty Images

Finalmente, existirá un funcionamiento conjunto entre operadores que facilitará el cruce de información y mejorará la trazabilidad de cada trámite que se realice por parte de las entidades.

“El objetivo es evitar irregularidades, detectar posibles fraudes y garantizar que los servicios de tránsito se presten con transparencia y legalidad”, comentó el superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave.

¿Cuándo comienzan a regular estos cambios?

Según SuperTransporte, los cambios para evitar los casos de fraude se realizarán progresivamente durante el 2026, mientras los organismos tienen los ajustes tecnológicos exigidos para llevar a cabo las medidas.

Los Centros Integrales de Atención (CIA) y Organismos de Tránsito tendrán un periodo de tres meses para implementar los nuevos controles; las entidades restantes contarán con seis meses para implementar las nuevas tecnologías.