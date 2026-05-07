Licencia de conducción en Colombia: estos son los nuevos requisitos para sacarla en 2026

A partir del 2026, se presentan cambios importantes para obtener la licencia de conducción en Colombia. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, el objetivo es presentar nuevas exigencias dentro del marco de aprendizaje de vehículos, ya sean motos o carros, que eleven el nivel de los conductores que transitan por las calles y vías del país.

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Al mismo tiempo, se busca reducir los casos de siniestralidad, sobre todo en aquellas ciudades que presentan una alta congestión vehicular. La idea es que se desarrolle un nuevo sistema que elimine por completo cualquier caso de conflicto de interés al momento de adquirir la licencia, buscando un proceso mucho más transparente.

Este es el nuevo sistema de evaluación

Desde este año, ya no estarán encargados de realizar los exámenes finales los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), ya que ahora quedará a manos de los nuevos Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE).

Anteriormente, la CEA llevaba a cabo las pruebas a sus propios estudiantes, pero el turno ahora será del CALE. La meta es que cada uno de los ciudadanos que se encuentra en el proceso de evaluación las presente con una entidad completamente diferente a donde estaba teniendo su formación académica de conducción.

Evolución en el examen teórico para la licencia de conducción

Los exámenes teóricos para adquirir la licencia de conducción también presentarán este 2026 nuevos cambios, ya que no estarán enfocados exclusivamente en memorizar señales de tránsito que se observan en las calles del país, sino que comenzarán a evaluar las reacciones y capacidades que tendrán los aspirantes ante casos o hechos que ocurren en las vías.

Son varios núcleos de conocimiento que evalúa el examen teórico para obtener la licencia de conducción. Foto: Getty / Montaje Semana

El objetivo es que, por medio de estos cambios, cada uno de los aspirantes tenga la capacidad de ser más consciente y responsable dentro de los entornos que ocurren al momento de conducir.

Dentro de los nuevos métodos que se impondrán este año se encuentran los siguientes:

Análisis de normas de tránsito

Respuesta ante casos cotidianos

Interpretación avanzada de senalización

Interacción con peatones y ciclistas

Evolución de la prueba práctica para la licencia de conducción

Al momento de pasar al siguiente paso y proceder con la evaluación práctica, se llevarán a cabo dos fases para promover un nivel mucho más exigente que en años anteriores. Aquellos aspirantes que quieren obtener su licencia de conducción deberán aprobar las dos etapas de manera consecutiva.

Primera fase: Dentro de esta etapa, los ciudadanos se encontrarán bajo un nivel de habilidades técnicas para comenzar a conocer el dominio de un vehículo.

Se llevarán a cabo destrezas como el arranque y frenado de precisión, el uso adecuado de las luces direccionales, las habilidades de parqueo en diferentes ángulos y, finalmente, la coordinación motriz y control general del vehículo.

Segunda fase: Al lograr la primera fase, los aspirantes se enfrentaran a pruebas que los llevarán a condiciones reales de manejo, donde se trasladarán en vía pública con tráfico real para medir sus capacidades y comportamientos al momento de conducir en las calles de Colombia.

Cada uno de los evaluadores tendrá en cuenta que se respeten las señales de tránsito, que se presenten interacciones seguras por parte del aspirante con peatones, ciclistas y otros vehículos en la vía. También se analizará la capacidad de respuesta ante hechos inesperados.