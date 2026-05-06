Gobierno Petro tendría problemas para aplicar nueva medida a carros de alta gama

El Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro ha impulsado el Decreto 1428 de 2025, el cual busca establecer un precio diferencial del diésel, aplicado exclusivamente para automóviles de alta gama.

Respuesta al mecanismo diferencial del diésel: “Debe tener claridad operativa y normativa”, dicen los distribuidores minoristas

Esta decisión fue publicada a finales del 2025 por el Ministerio de Minas y Energía, donde el objetivo era alinear el precio de Colombia con el del mundo, de esta manera cuidando las finanzas públicas sin que llegue a generar alguna afectación en el transporte de carga y pasajeros.

No obstante, varios gremios del sector han dado su opinión al respecto informando que en el decreto se presentan serios vacíos. Uno de los más notables es el de la organización Somos Uno, la cual representa a más de 6.400 estaciones de servicio en Colombia y afirma que esta decisión termina resultando “casi inaplicable” por una ausencia de reglamentación técnica por parte del Gobierno Nacional.

Puntos vacíos que observa el gremio en el decreto

De acuerdo con el vocero del gremio, David Jiménez Mejía, la organización comprende la inquietud por parte del presidente Petro ante el impacto que los combustibles tendrían sobre los bolsillos de los colombianos, pero comenta que tanto el decreto como la propuesta de que llegue a aplicarse en vehículos de alta gama solamente existen en papel y afirmando que hasta la fecha, el Ministerio de Minas y Energía no ha realizado la expedición que le daría vida operativa al decreto.

Jiménez también aclaró que hoy en día los gremios presentan varias limitaciones operativas, entre ellas la falta de capacidad para distinguir los tipos de vehículos que abastecen durante cada operación.

El sector gasolinero pide al Gobierno Nacional revisar la viabilidad operativa del decreto sobre el diésel. Foto: ADOBE STOCK

Esa barrera que presenta la organización no permitirá que se apliquen los cobros diferenciados en tiempo real dentro de las estaciones de combustibles. Asimismo, afirman que tener estos sistemas que permitan diferenciar los vehículos conlleva nuevas inversiones en tecnología, procesos de verificación y seguimiento que ninguna cadena u organización tiene la capacidad de asumir.

“No existe hoy un mecanismo claro que permita comprar a un precio u otro según el cliente final. ¿Quién asume el diferencial y el costo financiero que ello implica? ¿Cómo se manejan las cuentas por cobrar y por pagar? ¿Bajo qué esquema se liquida esa diferencia? Son preguntas sin respuesta, y sin respuestas claras no hay reglamentación viable", comentó el gremio Somos Uno.”

Es ante estas dificultades que las estaciones de servicio de combustible realizan un llamado al Gobierno Nacional para que recapaciten y reconsideren la necesidad de buscar una alternativa viable para el sector y, por medio de mesas de trabajo, se logre llegar a otros mecanismos para lograr el recaudo.

Adicionalmente, el vocero de Somos Uno, Jiménez Mejía, reiteró que cualquier política pública debe estar basada en “condiciones reales de mercado y capacidades operativas del sector”, afirmando que la igualdad tarifaria de combustibles puede ser alcanzada por medio de propuestas que sean viables tecnológicamente y que tengan un proceso sostenible.