Estas son las carreteras con más curvas de Colombia donde los frenos suelen fallar, según la IA

Algo que destaca a Colombia, en cuanto a su infraestructura vial, son sus miles de condiciones geográficas que se presentan en distintos puntos del país, ya sea ofreciendo puntos de carreteras que se complementan con la flora y fauna que se observan en la región.

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Sin embargo, estas mismas zonas, ya sean montañas o valles, terminan siendo un reto a la hora para los conductores de carros y motos, al mostrar un nivel de complejidad para moverse por estos espacios, sobre todo cuando se trata de carreteras estrechas que presentan un terreno inestable o incluso una larga secuencia de curvas.

Ante estos hechos, la administración de varios gobiernos en Colombia ha implementado a lo largo de su historia la intervención de varias vías en el país, como lo son la construcción de túneles, viaductos, puentes. etc. Uno de los proyectos más destacados es el realizado en el Alto de la Línea, el cual pasa por la Cordillera Central y tiene a su disposición 25 túneles, 31 puentes y tres intercambiadores viales.

Las curvas en Colombia pueden generar afectaciones en la movilidad de los conductores Foto: Getty Images

Aunque sí bien se conocen casos de complejidad en las vías del país, no mucha gente reconoce cuáles son los puntos exactos donde hay mayor peligro en las carreteras. Es ante ello que, por medio de la inteligencia artificial, los colombianos pueden conocer cuáles son las carreteras que presentan las mayores curvas en el país.

Estas son las carreteras con más curvas en Colombia

De acuerdo con ChatGPT, estas son algunas de las carreteras que presentan mayor dificultad y peligro de transitar por sus curvas en el país:

Trampolín de la muerte

Esta ruta, la cual se ubica entre Putumayo y Nariño, tiene una distancia de 80 kilómetros, con solamente un carril por sentido que a la vez no se encuentra pavimentado y que posee un ancho de solamente tres metros. Asimismo, los vehículos atraviesan zonas que presentan neblinas constantes, lluvias intensas y frecuentes derrumbes en la zona.

De acuerdo con la Universidad del Rosario, esta ruta tiene un total de 18 curvas por kilómetro. Adicionalmente, hay ausencia de barreras de protección en varios puntos de la carretera.

Villeta - Guaduas

Otra de las carreteras más complejas que se presentan en Colombia es el tramo entre Villeta y Guaduas, sobre todo en la subida al Alto del Trigo. Esta vía, que tiene alrededor de 33 kilómetros, se caracteriza por tener curvas seguidas, giros cerrados y un trazado que se encuentra quebrado. Durante la temporada de lluvias, la zona se encuentra con mayor riesgo tras los posibles deslizamientos y caídas de rocas.

Vía al Llano

La carretera que conecta Bogotá con Villavicencio es una de las más transitadas en el país; no obstante, esta también presenta numerosas curvas cerradas que se encuentran en varios puntos montañosos. La zona tiene posibilidades de derrumbes y avalanchas, sobre todo en el kilómetro 58. Asimismo, se reportan frecuentes casos de neblina y fuertes lluvias que afectan la visibilidad en el terreno.

Alto de la Línea

El corredor ubicado entre Tolima y Quindío aún presenta tramos montañosos a pesar de haber mejorado considerablemente desde la construcción del túnel principal en el sector. Existen cantidades de curvas peligrosas que exigen una precaución al momento de manejar por la zona. En ciertos puntos, se presentan pendientes fuertes que pueden generar alguna afectación en el desempeño de los vehículos que transitan por el terreno.