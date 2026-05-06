El bebé que fue operado antes de nacer y regresó al vientre de su madre: así fue la cirugía

Lo que debía ser un embarazo normal terminó convirtiéndose en una historia que hoy sorprende a miles de personas alrededor del mundo, pues una pareja estadounidense vivió duras semanas al descubrir que el bebé que estaban esperando presentaba fuertes problemas de salud.

Sin embargo, gracias a una compleja cirugía realizada mientras aún estaba en el vientre de su madre, el pequeño logró sobrevivir y superar las dificultades.

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Keishera y Greg Joubert esperaban emocionados ante la llegada de su segundo hijo cuando, en medio de los controles médicos del embarazo, recibieron una noticia inesperada. Los especialistas encontraron una anomalía en el desarrollo del bebé y, después de varios estudios y confirmaron que padecía un síndrome conocido como CHAOS, una enfermedad poco común que afecta las vías respiratorias del feto.

Esta condición se presenta cuando existe una obstrucción en las vías respiratorias que impide que el aire circule correctamente, es decir, que el bebé no podía respirar de manera adecuada dentro del vientre, lo que pondría en riesgo su vida.

El caso de Cassian, como fue llamado el bebé, era especialmente delicado porque la obstrucción estaba ubicada justo debajo de las cuerdas vocales. En su momento, los médicos le explicaron a la familia que el panorama era complicado y que existía un alto riesgo de que el menor no sobreviviera si no se actuaba rápidamente.

Frente a esta situación, el equipo médico propuso realizar una cirugía fetal. El procedimiento consistía en intervenir al bebé mientras todavía estaba en el útero de su madre para intentar corregir el problema respiratorio y darle una oportunidad de vida.

La operación se realizó cuando Keishera tenía cerca de 25 semanas de embarazo. Durante la intervención, los médicos sacaron parcialmente al bebé del vientre para trabajar directamente en sus vías respiratorias y después de completar la cirugía, el pequeño fue regresado nuevamente al útero para continuar su desarrollo.

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Luego de la intervención, Cassian permaneció varias semanas más en el útero bajo vigilancia médica constante. Los especialistas monitoreaban de cerca su evolución para asegurarse de que la cirugía hubiera funcionado correctamente y que pudiera seguir creciendo sin complicaciones mayores.

Finalmente, el bebé nació mediante cesárea y fue trasladado a cuidados neonatales, donde continuó recibiendo atención especializada para garantizar que su respiración fuera estable. Actualmente, Cassian se encuentra bien y su familia asegura que es un feliz y sano.