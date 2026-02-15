Nación

Fundación Canguro advierte riesgo para la atención de bebés prematuros por falta de recursos: “Vulneración a la salud y a la vida”

Los casos de prematuridad han aumentado aproximadamente en un 14 %.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

15 de febrero de 2026, 11:12 a. m.
En Colombia operan más de 70 Programas Madre Canguro que brindan acompañamiento clínico y social durante el primer año de vida de los bebés prematuros y con bajo peso.
En Colombia operan más de 70 Programas Madre Canguro que brindan acompañamiento clínico y social durante el primer año de vida de los bebés prematuros y con bajo peso.

La Fundación Canguro alertó sobre una situación que, según indicó, pone en riesgo la atención y supervivencia de bebés prematuros y de bajo peso al nacer en Colombia, en medio de dificultades financieras que afectan a las instituciones prestadoras de salud.

En un comunicado, la organización señaló que, aunque el país ha sido referente internacional en atención neonatal gracias al Método Madre Canguro (MMC), actualmente enfrenta limitaciones derivadas del flujo insuficiente de recursos hacia los programas que atienden a esta población.

De acuerdo con la información divulgada, mientras el número total de nacimientos ha disminuido, los casos de prematuridad han aumentado aproximadamente en un 14 %.

Esta tendencia, según la Fundación, incrementa la demanda de atención especializada en un contexto en el que los programas enfrentan dificultades económicas que amenazan su continuidad.

El MMC es descrito como una intervención validada científicamente que puede reducir hasta en un 40 % la mortalidad neonatal, además de disminuir infecciones graves, hospitalizaciones prolongadas y secuelas en el desarrollo infantil.

La Fundación Canguro alertó sobre esta situación. Foto: Getty Images

En Colombia operan más de 70 Programas Madre Canguro que brindan acompañamiento clínico y social durante el primer año de vida de los bebés prematuros y con bajo peso.

Sin embargo, la entidad advirtió que la falta de pagos oportunos a las IPS ha debilitado la infraestructura, puesto en riesgo equipos especializados y limitado la capacidad de atención.

En el comunicado se afirma que esta situación constituye una “vulneración directa del derecho fundamental a la salud y a la vida” de los recién nacidos.

La Fundación también expuso que la prematuridad está relacionada con determinantes sociales como la pobreza y el acceso desigual a servicios de salud, lo que podría agravar el impacto de la situación actual.

En el documento se recuerda que la Ley 2433 de 2024 reconoce el acceso universal y con calidad a estos programas como un derecho. No obstante, se advierte que su cumplimiento depende de la sostenibilidad financiera de las instituciones que los implementan.

“Ante este escenario, se hace un llamado urgente a autoridades, aseguradoras y actores del sistema de salud para garantizar el flujo eficiente de recursos y proteger uno de los modelos de atención neonatal más exitosos del país. La vida de los bebés prematuros no puede depender de la fragilidad financiera del sistema de salud. Actuar con prontitud es una responsabilidad ética, social y sanitaria impostergable”, detalló el comunicado.

