Coosalud tendrá nuevo interventor: Supersalud designó a Mauricio José Jaramillo para asumir el control de la EPS

La Superintendencia Nacional de Salud designó a Mauricio José Jaramillo Cuartas como nuevo interventor de Coosalud EPS, entidad que actualmente se encuentra bajo medida de intervención forzosa administrativa y que atiende a millones de usuarios en diferentes regiones del país.

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La decisión quedó oficializada mediante una resolución en la que se ordena la designación de Jaramillo para asumir la administración de la entidad, en reemplazo de la dirección que venía ejerciendo la intervención.

Según el documento, el funcionario tendrá la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la medida adoptada por la Supersalud, así como la continuidad en la prestación de los servicios de salud.

¿Qué funciones tendrá el nuevo interventor?

De acuerdo con la resolución, Mauricio José Jaramillo ejercerá las funciones propias del cargo conforme a las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entre sus responsabilidades estará la administración de los bienes, haberes y negocios de la EPS, además de la toma de decisiones encaminadas a preservar la atención de los afiliados y la estabilidad financiera de la entidad.

El documento también señala que el cargo es de obligatoria aceptación y que el designado tendrá un plazo de cinco días hábiles para aceptar formalmente el nombramiento y posesionarse ante el superintendente nacional de Salud.

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Asimismo, la resolución establece que el interventor tendrá la administración de los bienes de la EPS, además de las facultades necesarias para adoptar medidas que permitan garantizar el aseguramiento en salud y la adecuada gestión de los recursos públicos destinados a la atención de los usuarios.

La designación se produce en medio de la intervención que pesa sobre Coosalud, una de las EPS más importantes del país. La medida fue adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud tras detectar dificultades administrativas, financieras y de prestación de servicios que, según las autoridades, requerían una actuación especial para proteger la atención de los afiliados.

Desde entonces, la entidad ha permanecido bajo supervisión y administración especial mientras se implementan acciones para corregir los hallazgos identificados por el organismo de control.7