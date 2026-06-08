El cierre de la sede del centro de salud del Estadio, en el occidente de Medellín, obligó a la reubicación de usuarios dentro de la red pública de Metrosalud.

La medida hace parte de un proceso de ajustes operativos que busca garantizar la continuidad de la atención mientras se adelantan intervenciones en infraestructura y reorganización de servicios.

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Reorganización en la red pública de salud

La decisión se enmarca en la estrategia de fortalecimiento de la red hospitalaria de Metrosalud, que administra decenas de centros de atención primaria en Medellín.

Según la información reportada por El Colombiano, el cierre responde a necesidades operativas y de infraestructura, dentro de un esquema de atención en red que permite redistribuir pacientes hacia otras sedes cercanas.

El centro de salud del Estadio ha sido uno de los puntos tradicionales de atención en la zona de Laureles–Estadio.

Allí se ofrecen servicios de consulta externa, odontología, vacunación y programas de promoción y prevención.

Con su cierre, los usuarios activos serán remitidos a otros centros de la red para continuar sus tratamientos sin interrupción.

Metrosalud ha insistido en procesos similares que la atención no se suspende, sino que se reorganiza dentro de su red de servicios.

Este modelo busca evitar el colapso de la demanda en un solo punto y permitir que las sedes en funcionamiento absorban a los pacientes trasladados.

El centro de salud del Estadio pertenece a la Unidad de Prestación de Servicios de Salud (UPSS) San Javier, una de las redes zonales de Metrosalud que agrupa varios centros en el occidente de Medellín.

Dentro de esta misma unidad también operan sedes como Santa Rosa de Lima, Villa Laura y La Esperanza, lo que explica que la atención de los usuarios se redistribuya dentro del mismo corredor asistencial sin salir del sistema local de referencia.

¿Dónde atenderán a los pacientes? Metrosalud explica el cierre temporal de la sede Estadio de Medellínhttps://t.co/8cwtQwzdGA — El Colombiano (@elcolombiano) June 9, 2026

El cierre también se produce en un contexto en el que la red pública de salud en Medellín enfrenta retos de infraestructura y alta demanda en servicios de primer nivel.

Esto ha llevado a intervenciones periódicas en distintos centros de atención de la ciudad.

La sede del Estadio tiene una característica operativa particular: su funcionamiento está condicionado por la infraestructura del complejo deportivo Atanasio Girardot.

Esto históricamente ha implicado ajustes de horarios y cierres ocasionales por eventos masivos o restricciones logísticas en la zona.

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Este factor ha sido una de las razones por las que la operación del punto de salud ha requerido reubicación.

Hasta el momento, no se ha informado una fecha de reapertura para la sede del Estadio, mientras continúan los ajustes en la operación de la red.