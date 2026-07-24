Nuevas esperanzas para la píldora experimental del VIH: Merck otorga licencias para pruebas en 129 países

La lucha contra el VIH se ha extendido por varias décadas en todo el mundo, pero hasta hace algunos días volvió una nueva esperanza en la fabricación de un medicamento experimental que pueda hacerle frente a la enfermedad, que ha dejado millones de infectados.

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Merck, la compañía farmacéutica, anunció que el pasado viernes firmó siete acuerdos de licencia voluntaria con fabricantes de medicamentos genéricos para producir y vender versiones de menor costo de su píldora oral experimental contra el VIH, de administración mensual en 129 países de ingresos bajos y medios-bajos.

Merck anunció la firma de acuerdos con siete fabricantes de medicamentos genéricos para desarrollar versiones de menor costo de su píldora experimental contra el VIH. Foto: Getty Images

Se trata del fármaco Alimatravir, que se encuentra en una fase final de desarrollo. La farmacéutica anunció que está invirtiendo desde el principio en su capacidad de fabricación mientras se continuaban con los ensayos clínicos.

De acuerdo con Reuters, los acuerdos son con tres fabricantes en específico de la África Subsahariana, que son: Aspen Pharmacare(APNJ.J), Quality Chemical Industries y UCL, además de cuatro empresas indias: Aurobindo, Cipla, Emcure y Viatris.

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Con dichas compañías se mantendrán acuerdos libres de regalías, que abarcan tanto el sector público como el privado y que permitirán el suministro del fármaco en los 129 países, los cuales representan una gran mayoría de los nuevos diagnósticos de VIH a nivel mundial, según informó el fabricante del medicamento.

Los acuerdos de licencia voluntaria permitirán distribuir versiones genéricas del fármaco en 129 países de ingresos bajos y medios-bajos. Foto: Getty Images

Mientras tanto, Merck sigue reclutando pacientes para probar alimatravir, que se espera que proporcione un mes de protección contra el VIH-1 a partir de la hora siguiente a la administración de la dosis.

Tras el avance, la Organización Mundial de la Salud ha instado a los gobiernos y a las empresas farmacéuticas a mejorar el acceso a medicamentos asequibles contra el VIH, incluso mediante la concesión de licencias voluntarias y una mayor competencia de medicamentos genéricos.

En 2025 alrededor de 40,9 millones de personas en todo el mundo vivían con VIH, y África concentraba más de la mitad de personas que vivían con la enfermedad.

Según datos citados por Merck, los 129 países incluidos en los acuerdos concentran la mayor parte de los nuevos diagnósticos de VIH registrados en el mundo. Foto: Getty Images