La muerte de la actriz estadounidense Daveigh Chase, recordada por interpretar el aterrador personaje de Samara Morgan en El aro y por prestar su voz a Lilo en la versión original de Lilo & Stitch, continúa generando impacto en Hollywood. A casi dos semanas de su fallecimiento, las autoridades revelaron oficialmente la causa de su muerte, poniendo fin a las especulaciones que surgieron tras el anuncio inicial de su fallecimiento.

Se conoce la última publicación de Daveigh Chase, recordada actriz de ‘El Aro’, que estremece a sus seguidores tras su muerte

De acuerdo con el informe emitido por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, Chase murió por complicaciones derivadas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o sida, enfermedad causada por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH.

En promedio, durante 2024 se presentaron 55 nuevos casos diarios, lo que encendió las alarmas de las autoridades sanitarias. Foto: adobe stock

El documento también señaló como condición contribuyente el “uso crónico de polisubstancias”, término médico utilizado para describir el consumo habitual de múltiples drogas o sustancias psicoactivas. El forense determinó que la manera de muerte fue natural.

La revelación hecha por las autoridades cambia la versión que se conoció en un primer momento. Tras el fallecimiento de la actriz, su pareja, Roy Hernandez, había informado que Chase había sido hospitalizada por meningitis e infecciones graves en la sangre que derivaron en un cuadro séptico. Sin embargo, el informe oficial concluye que la causa principal fue sida, mientras que las demás complicaciones médicas ocurrieron en el contexto del avanzado deterioro de su sistema inmunológico.

Salen a la luz nuevos detalles sobre la actriz de ‘El Aro’ y la compleja situación que atravesó antes de su muerte a los 35 años

Daveigh Chase, actriz que interpretó a la niña de 'El Aro' Foto: X @BDisgusting / AFP

En los últimos años, la vida de Daveigh Chase estuvo marcada por una profunda crisis personal. Su padre, John David Schwallier, confirmó que la actriz vivía en situación de calle en Los Ángeles junto a su novio y que enfrentaba desde hacía años una severa adicción a las drogas. El propio Schwallier reveló que no mantenía comunicación con su hija desde hacía aproximadamente 15 años, una distancia provocada por los problemas de consumo que afectaron la relación familiar.

Su madre aseguró que el deterioro se agravó después de un accidente ocurrido en 2016, cuando comenzó a consumir analgésicos para tratar el dolor y posteriormente desarrolló una dependencia que terminó extendiéndose a otras sustancias. Con el paso de los años, la actriz se alejó completamente de la industria del entretenimiento y su situación económica y personal empeoró hasta terminar viviendo en las calles de Los Ángeles.

El Aro (2002) EE. UU. - Daveigh Chase Foto: AFP

Daveigh Chase alcanzó la fama siendo apenas una niña. En 2002 dio voz a Lilo Pelekai en la exitosa película animada Lilo & Stitch, de Disney, personaje que la convirtió en una de las voces infantiles más reconocidas de su generación.

Ese mismo año protagonizó uno de los papeles más recordados del cine de terror al interpretar a Samara Morgan en El aro, actuación que le valió el premio MTV Movie Award como Mejor Villana. También participó en producciones como Donnie Darko, Big Love, Spirited Away, donde realizó la voz en inglés de Chihiro, y varias series y películas antes de retirarse gradualmente de la actuación.

Tras conocerse su muerte también surgió una polémica relacionada con una campaña de recaudación de fondos impulsada por su novio, Roy Hernandez, mediante la plataforma GoFundMe.

Daveigh Chase Foto: Getty Images via AFP

La iniciativa aseguraba que el dinero sería destinado a brindarle comodidad durante sus últimos días y a cubrir gastos relacionados con su fallecimiento. Sin embargo, el exmánager de la actriz, John Ryan Jr., cuestionó públicamente la legitimidad de la colecta y pidió a los seguidores de Chase que no realizaran donaciones.

Según afirmó, la familia contaba con los recursos suficientes para asumir los gastos funerarios y la campaña no estaba autorizada por los familiares.