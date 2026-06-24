Aunque durante los últimos años se han impulsado iniciativas orientadas a garantizar el acceso a servicios médicos sin discriminación, organizaciones sociales y expertos en salud pública han advertido que aún persisten barreras que dificultan la atención oportuna de personas pertenecientes a la comunidad LGBTI.

Entre las principales preocupaciones se encuentran los obstáculos relacionados con el acceso a diagnósticos, tratamientos y servicios especializados, así como situaciones de estigmatización que pueden alejar a algunos pacientes de los centros de atención. Estas circunstancias adquieren especial relevancia en áreas relacionadas con la prevención y el tratamiento de infecciones de transmisión sexual y del VIH.

En el marco del Mes del Orgullo, AID FOR AIDS (AFA) Colombia informó que ha fortalecido su estrategia de atención dirigida a la población LGBTI a través de la IPS Tu Salud Global, una red que opera en 13 ciudades del país. Según la organización, el objetivo es garantizar acceso a servicios médicos integrales en entornos libres de discriminación y con énfasis en la confidencialidad y el trato digno.

El tratamiento y control de esta enfermedad es clave para llevar una vida tranquila. Foto: Getty Images

En el país, este grupo poblacional concentró el 40 % de los diagnósticos positivos de VIH registrados durante los últimos cuatro años. Los datos reportados por AFA incluyen 1.218 diagnósticos positivos en hombres gay y bisexuales, 136 en mujeres trans, siete en mujeres lesbianas y bisexuales y siete en hombres trans.

En ese contexto, durante 2022 y lo corrido de 2026, se han entregado más de 30.943 kits de prevención de VIH en ciudades como Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Maicao, Medellín, Pasto, Pereira, Riohacha y Santa Marta. De ese total, 6.652 kits fueron entregados a personas pertenecientes a la población LGBTI.

El informe señala que Bogotá concentró la mayor cantidad de entregas dentro de este grupo poblacional, con 4.554 kits distribuidos. Asimismo, la organización destacó intervenciones realizadas en corredores migratorios como Bucaramanga, donde se entregaron 3.345 kits, y Cúcuta, con 2.363, territorios donde confluyen dinámicas de movilidad humana y factores de vulnerabilidad epidemiológica.

La detección oportuna del VIH puede ayudar a su control y tratamiento. Foto: Suministrada a SEMANA

Adicionalmente, en las sedes de atención se realizaron más de 45.000 pruebas de tamizaje para VIH e infecciones de transmisión sexual entre 2022 y 2026. De ellas, 6.446 correspondieron a personas LGBTI.

El documento también resalta la importancia del acceso al tratamiento una vez se confirma el diagnóstico. Según la información suministrada, entre 2022 y 2026 un total de 3.920 personas fueron vinculadas a tratamiento antirretroviral. De ellas, 1.742 pertenecen a la población LGBTI, incluyendo 1.564 hombres gay y bisexuales y 157 mujeres trans.