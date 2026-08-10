La red de salud de Cali entró en alerta naranja luego del fuerte sismo registrado en la mañana de este lunes 10 de agosto.

La Secretaría de Salud Pública Distrital informó que, de manera preliminar, 7 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) se encuentran cerradas y evacuadas, mientras otras 25 presentan posibles daños estructurales que están siendo evaluados.

La Secretaría de Salud Pública Distrital declaró alerta naranja en toda la red de salud de Cali tras el terremoto registrado este lunes 10 de agosto con el fin de garantizar la atención de los pacientes.



De manera preliminar, siete IPS se encuentran cerradas y evacuadas,… pic.twitter.com/RNlqZ0rCvZ — Teleantioquia (@Teleantioquia) August 10, 2026

Alerta naranja en toda la red de salud

La Secretaría de Salud Pública Distrital mantiene una evaluación permanente del estado de la red de servicios de salud de Cali después del movimiento telúrico.

Como consecuencia de las afectaciones reportadas, se declaró la alerta naranja en toda la red con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta y garantizar la atención de los pacientes.

El reporte conocido este lunes señala que ante el cierre y evacuación de algunas instituciones, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) Cali adelanta las acciones de referencia y contrarreferencia para ubicar a los pacientes en otras instituciones de la red que tengan capacidad disponible.

Esta coordinación busca mantener la atención de las personas que requieren servicios de salud mientras se evalúan las condiciones de las IPS afectadas y se define cuáles pueden continuar operando con normalidad.

La Secretaría también informó que se analiza la posibilidad de recibir apoyo externo para ampliar las capacidades de atención y fortalecer la respuesta del sistema de salud frente a la contingencia.

Una medida ante la emergencia

La alerta naranja se declara en un momento en que las autoridades de Cali mantienen activo el seguimiento de las consecuencias del sismo.

La medida permite concentrar esfuerzos en mantener la capacidad de atención de la red sanitaria y responder a las necesidades que puedan surgir durante la emergencia.

La situación también supone un cambio frente a la alerta amarilla que había estado vigente en la red de salud de Cali durante los primeros días de agosto con motivo de los eventos relacionados con la posesión presidencial. Esa alerta tenía vigencia operacional hasta el 10 de agosto.

Hospital Universitario del Valle evacúa pacientes tras el sismo: así avanza la emergencia

Ahora, la emergencia sísmica llevó a elevar el nivel de alerta, mientras se revisan las condiciones de las instituciones y se reorganiza la atención de los pacientes que deben ser trasladados.

Por el momento, los datos disponibles sobre las IPS cerradas, evacuadas y con posibles daños son preliminares.

Las autoridades continúan con las evaluaciones técnicas para establecer el alcance de las afectaciones en la red de salud de Cali y determinar las condiciones de operación de cada institución.