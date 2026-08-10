Cali reporta 30 edificios colapsados tras terremoto: hay operaciones de rescate en 10 puntos de la ciudad

Luego del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió varias regiones de Colombia, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, dijo que avanzan con las labores de búsqueda y rescate de las personas que están debajo de los escombros tras el colapso de al menos 30 edificaciones en varios puntos de la ciudad.

“Al momento, en Cali, tenemos identificados 30 edificios colapsados. Ya estamos adelantando operaciones de rescate en 10 de ellos. Hemos solicitado apoyo de las otras capitales de Colombia, del Gobierno nacional, para fortalecer los equipos de rescate”, aseguró el alcalde.

El terremoto de 7.4 en Colombia dejó graves afectaciones en Cali. Foto: El País

Asimismo, dio a conocer que hay 64 rescatistas desplegados en diferentes zonas para atender esta grave emergencia. Sin embargo, las autoridades consideran necesario aumentar de forma significativa la capacidad operativa.

“Actualmente, en Cali tenemos un equipo mediano de aproximadamente 64 rescatistas, que es propio de la ciudad y que está trabajando. Solicitamos seis equipos adicionales. Hemos conformado 16 equipos de evaluación que están analizando todas las estructuras, o que se están conformando para rápidamente analizar todas las estructuras y poder determinar si hay sobrevivientes o personas que deban ser rescatadas”, explicó el mandatario.

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Entre las medidas adoptadas por la Alcaldía de Cali para mejorar la movilidad de la ciudad está el levantamiento del pico y placa.

“Le he pedido al secretario de Movilidad levantar la medida de pico y placa por el día de hoy, pero le pido a la ciudadanía no salir de sus casas, mantener las vías despejadas, a menos que sea por alguna urgencia o alguna necesidad relacionada con esta emergencia”, señaló Eder.

De igual manera, el mandatario de los caleños dijo que es clave que las personas comiencen a donar elementos que son necesarios en medio de esta emergencia.

“Vamos a recibir agua, guantes de construcción, cascos y gafas de seguridad. Tendremos un punto de acopio en la Plaza Jairo Varela. Muchas gracias a la ciudadanía. Más adelante sacaremos también un informe de edificios no colapsados que deban ser evacuados, que tengan daños para ser evacuados”, indicó el alcalde.

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Si usted tiene cualquier información adicional sobre edificios colapsados, puede llamar a las líneas 119 y 123, que funcionan las 24 horas del día.

Las autoridades continúan llevando a cabo evaluaciones en diferentes puntos de la ciudad mientras avanzan las operaciones de búsqueda y rescate, y llegan los refuerzos solicitados para enfrentar la emergencia.