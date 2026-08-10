Ciudadanos buscan personas entre los escombros de un motel en Cali, una de las principales estructuras afectadas por el terremoto

Cali es una de las ciudades que han reportado mayores afectaciones en sus calles, debido al terremoto de magnitud 7.4 ocurrido este lunes 10 de agosto. La emergencia generó diferentes emergencias a lo largo del país, además de encender las alarmas de las autoridades ante la situación.

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Una de las principales estructuras afectadas en la capital del Valle del Cauca sería el Motel Molino Rosa, ubicado al sur de la ciudad. Este establecimiento contaría con dos torres de cuatro pisos y una de ellas habría colapsado por el fuerte movimiento telúrico de esta mañana.

Según lo que se puede evidenciar en diferentes videos e imágenes de usuarios en redes sociales, la edificación habría caído por completo, causando que las personas que se encontraban en el lugar quedaran completamente atrapadas bajo los escombros, lo que genera preocupación, debido al riesgo que estarían atravesando los afectados.

A esta hora, se ha registrado que ciudadanos del sector se han desplazado al lugar junto con las autoridades y los organismos de socorro, con el fin de brindar la mayor ayuda posible a quienes se encuentran atrapados entre los restos de la antigua edificación. También se han registrado afectaciones en la movilidad del sector, por lo que las entidades correspondientes han pedido a los conductores que, en caso de no ser necesario, no utilicen vehículos en los alrededores de las zonas afectadas.

Según el reporte preliminar de la Alcaldía de Cali, hasta el momento en toda la ciudad se han registrado cuatro víctimas mortales por la emergencia. No se descarta que la cifra aumente en el transcurso del día, puesto que los organismos de socorro continúan realizando labores de búsqueda y verificación en diferentes puntos de la ciudad.

Asimismo, en 16 edificaciones se ha registrado un colapso de infraestructura, lo que prende las alarmas en la capital del Valle del Cauca, donde se busca brindar la atención adecuada a las personas afectadas por el sismo.

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Ante esta situación, las autoridades mantienen activo el Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se realiza el seguimiento de las emergencias que se han presentado en la ciudad. Los organismos de socorro continúan atendiendo los puntos que han reportado mayores afectaciones y realizando evaluaciones de las estructuras.

Por ahora, las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos para que eviten acercarse a las zonas donde se han presentado colapsos o daños estructurales, debido a que podrían darse nuevos desprendimientos de material. Asimismo, les recomiendan estar atentos a las indicaciones oficiales mientras avanzan las labores de atención y se establece un balance más completo de la emergencia.