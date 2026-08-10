Shakira se pronunció por el terremoto de 7.4 que azotó a Colombia y envió sentido mensaje: “Momentos de angustia”

Un fuerte sismo sacudió varias zonas de Colombia durante las primeras horas de este lunes, 10 de agosto, provocando preocupación entre los ciudadanos. El movimiento fue percibido en diferentes ciudades, entre ellas Cali, Manizales, Pereira y Bogotá, donde algunas personas optaron por salir de sus viviendas y lugares de trabajo como medida de precaución.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el fenómeno se presentó a las 7:34 a. m. y alcanzó una magnitud de 7.4. El epicentro fue ubicado en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

La intensidad del temblor generó situaciones de emergencia en distintos puntos del territorio nacional. En Cali, el alcalde Alejandro Eder informó sobre el colapso de varias estructuras en las que habría personas atrapadas. Ante esta situación, el mandatario señaló que se solicitó apoyo a los organismos de rescate de Bogotá y Medellín para reforzar las labores de atención y búsqueda.

Ante esta noticia, Shakira decidió pronunciarse a través de redes sociales, enviando unas palabras de apoyo a las víctimas del terremoto. La cantante utilizó su cuenta oficial de X, dando un mensaje de aliento y respaldo a su tierra natal.

La artista no dudó en mencionar que su corazón estaba con todos aquellos que sufrieron con esta situación, esperando poder ayudar cuando se entregaran los parámetros básicos.

“Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, escribió al inicio.

“En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”, agregó, despertando comentarios en sus fans.

Por el momento habrá que esperar para conocer el balance total de afectados y víctimas.