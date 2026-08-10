Jerome Sanabria se disculpó por publicar polémico mensaje sobre terremoto en Colombia y Javier Milei: “Fueron equivocadas”

Durante la mañana de este lunes 10 de agosto, un potente movimiento telúrico generó alarma en varias regiones de Colombia. El sismo se sintió con fuerza en ciudades como Cali, Manizales, Pereira y Bogotá, donde numerosas personas evacuaron sus viviendas y lugares de trabajo ante la intensidad del fenómeno.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que el temblor registró una magnitud de 7.4 y tuvo lugar a las 7:34 a. m., con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó. La información preliminar estableció una profundidad de 96 kilómetros, además de las coordenadas 5,04° de latitud y -76,34° de longitud.

Impresionantes videos muestran impacto del fuerte terremoto de 7.4 que azotó a Colombia este 10 de agosto

El impacto del terremoto provocó situaciones de emergencia en diferentes sectores. En Cali, el alcalde Alejandro Eder confirmó que varias estructuras colapsaron con personas en su interior. Anunció que solicitó el respaldo de equipos especializados de rescate provenientes de Bogotá y Medellín.

Mientras avanzan las labores de atención, comenzaron a conocerse reportes sobre personas heridas y fallecidas en diferentes lugares del país. Los organismos de emergencia desplegaron operativos para verificar las condiciones de las zonas afectadas, atender a los lesionados y establecer la magnitud de los daños.

La emergencia también quedó registrada en redes sociales, donde ciudadanos difundieron videos del momento en que el movimiento sacudió distintas localidades. Entretanto, las autoridades mantienen activos los protocolos de respuesta y adelantan verificaciones para consolidar el reporte oficial de víctimas, daños materiales y demás consecuencias asociadas al sismo.

En medio de la coyuntura, la activista Jerome Sanabria fue protagonista de una serie de reacciones en plataformas digitales, debido a un post que realizó en su cuenta de X.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la mujer escribió: “Milei dijo: ‘Zurdos hdp, tiemblen’, y Colombia tembló”. Este comentario lo acompañó con imágenes del presidente de Argentina.

Esto desencadenó indignación en muchos usuarios, quienes reprocharon que se burlara de la situación, teniendo en cuenta las vidas perdidas y los daños estructurales que sufrieron zonas del país.

Sanabria publicó un video retractándose y disculpándose por lo sucedido, asegurando que sus declaraciones “fueron equivocadas”.

“Reconozco mi error y ofrezco unas sinceras disculpas a los damnificados, a las víctimas, a sus familias y a todos quienes se hayan sentido afectados por mis palabras; reconozco que fueron equivocadas y desafortunadas frente a la gravedad de lo ocurrido. Asimismo, me pongo al servicio y a las órdenes de los damnificados por la terrible tragedia que está viviendo Colombia en este momento”, escribió.

Sanabria señaló que hizo esa publicación a las 7:40 a. m., sin dimensionar la magnitud de lo sucedido. Aclaró que, al darse cuenta de todo, optó por eliminarla.