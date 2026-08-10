Video | Influencer grabó el terremoto en Colombia, mientras el techo le caía encima; dejó en evidencia el pánico que sintió

Lo que parecía ser una mañana normal terminó convirtiéndose en un momento de angustia para miles de personas en Colombia, luego del terremoto registrado este lunes 10 de agosto en varias regiones del país, como Pereira, Manizales, Cali.

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Entre los afectados estuvo el influencer Gallego, quien se encontraba en el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira.

El creador de contenido estaba dentro de la terminal cuando comenzó el movimiento telúrico y decidió grabar lo que sucedió a su alrededor. En el video se puede ver la intensidad del terremoto, pues varios objetos empezaron a moverse, mientras una parte del techo termina desprendiéndose cerca de donde él se encontraba grabando.

Lo que quedó captado en el video mostró uno de los momentos de mayor tensión que se vivieron durante el terremoto y la angustia del mismo creador, el cual se encontraba bajo una mesa resguardándose y protegiendo su vida.

De acuerdo con el reporte manual del Servicio Geológico Colombiano, el terremoto ocurrió a las 7:34:29 a. m., y tuvo una magnitud de 7,5 y una profundidad de 96 kilómetros.

El epicentro fue ubicado en San José del Palmar, Chocó, según el reporte oficial conocido hasta ese momento por las autoridades.

Después del susto que vivió, Gallego volvió a hablar en las historias de su cuenta oficial de Instagram, dio un parte de tranquilidad a sus seguidores de que se encontraba bien, pero aseguró que por un momento llegó a pensar que no iba a salir de eso.

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Cali. Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga

“Por un momento pensé que hasta aquí llegué [..] sentí que hasta aquí iba a llegar”, dijo el influencer.

Además de su pronunciamiento, mostró cómo quedaron las instalaciones del aeropuerto: “Se rompió todo, todo se cayó”, dijo, mientras mostraba como partes de la infraestructura del aeropuerto estaban desprendidas.

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Como era de esperarse, varios de sus seguidores dejaron comentarios en su video mostrando la gran angustia que hay por el terremoto y por la desagradable experiencia que tuvo que vivir.

“Dios mío, qué desespero, espero que estén bien”; “Espero que estén bien. El sismo se sintió hasta acá en Ecuador”; “Solo los que lo vivimos lo entendemos, mucha fuerza hermanos colombianos”; “Bro que miedo, yo todo enfermo y pensé que estaba súper mareado y cuando sale gritando la gente a la calle. Espero que todos estén bien y Dios los bendiga”, fueron algunos de los comentarios.