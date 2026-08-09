Querido humorista de Sábados Felices se despidió tras 15 años de trabajar en el programa de Caracol Televisión

Sábados Felices se convirtió en uno de los espacios humorísticos más recordados de la televisión colombiana, gracias a los años que permaneció al aire y a la participación de numerosos artistas. Durante su trayectoria, el programa reunió a comediantes que lograron conectar con la audiencia mediante personajes, imitaciones, chistes y situaciones inspiradas en la cotidianidad.

María Cecilia Botero confesó situación que vivió en su primer divorcio: “Quedé con 3 tenedores, 3 cuchillos, 3 cucharas”

El éxito del formato también hizo que sus integrantes alcanzaran una gran popularidad entre los televidentes. Con el paso del tiempo, los seguidores no solo disfrutaron de sus presentaciones, sino que también comenzaron a mostrar interés por conocer detalles de sus vidas personales y experiencias fuera de las cámaras.

De esta manera, varios de los humoristas que hicieron parte de Sábados Felices terminaron convirtiéndose en figuras reconocidas del entretenimiento nacional. Su trabajo despertó la curiosidad del público, que buscó conocer las historias y facetas que existían detrás de los personajes y las escenas que durante años estuvieron acompañadas de risas.

Sin embargo, recientemente, la atención de los televidentes se posó en una inesperada noticia que se dio en el formato, acerca de la salida de un querido integrante de los humoristas.

De acuerdo con lo que quedó registrado, en la noche del 8 de agosto, uno de los comediantes se despidió del equipo, tras 15 años de trabajo en la producción.

Se trató de Joselo de Colombia, cuyo nombre real es José Manuel Castellón Correa. El famoso se integró en 2011 y creó varias rutinas profesionales, buscando conquistar a un público diverso. Tras terminar su último show, el presentador lo dejó en el escenario y comentó la decisión.

Humberto Rodríguez, conocido como ‘El Gato’, se acercó al comediante y lanzó una interrogante. “Bueno, mi querido amigo. Usted sabe para dónde va esto, ¿no?”, dijo.

“Para nosotros, lamentablemente, hasta el día de hoy Joselo va a estar aquí con nosotros en el programa”, comentó el conductor ante cámaras.

Joselo no se contuvo y rompió en llanto, dando unas palabras de agradecimiento a todos aquellos que compartieron con él y le brindaron lo mejor por estos años.

“De verdad no tengo sino palabras de agradecimiento”, apuntó.

El formato le entregó un reconocimiento, aplaudiendo su desempeño y trabajo hasta el último instante.