Países Bajos amargó a la Alemania de Klopp sobre la hora: tabla de posiciones en Nations League

Este jueves, 24 de septiembre de 2026, Alemania y Países Bajos empataron 1-1 en el Johan Cruijff Arena de Ámsterdam. Fue juego válido por la primera fecha del grupo A2 en la Nations League.

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Un polémico gol de Félix Nmecha, sobre los 31′ del primer tiempo, abrió el marcador a favor de Alemania. Eso, mientras los futbolistas de Países Bajos reclamaban una falta previa, y un jugador de ellos estaba en el suelo.

¿VIVEZA? Brobbey sintió una molestia, se tiró al piso, Alemania siguió jugando y Félix Nmecha anotó el 1-0 vs. Países Bajos. ¡SE FUERON LOS NEERLANDESES AL HUMO!



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Las acciones siguieron, y aunque Países Bajos trataba de encontrar las vías del empate, no tenía efectividad. Sin embargo, en los últimos momentos del encuentro, llegó la paridad.

Cody Gakpo apareció a los 90+2′, anotó para Países Bajos tras un brillante ataque de sus compañeros, y le arrebató el triunfo a una Alemania que parecía destinada al triunfo. Se repartieron unidades.

¡¡CODY AL RESCATE!! ¡GAKPO DEFINIÓ DE PRIMERA EN VELOCIDAD Y MARCÓ EL 1-1 AGÓNICO DE PAÍSES BAJOS VS. ALEMANIA!



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Klopp y Xavi empataron en su primer pulso

Más allá de ser un partido con selecciones de primer nivel, se trató de un enfrentamiento entre dos figuras reconocidas del fútbol mundial: Jürgen Klopp, entrenador de Alemania, y Xavi Hernández, entrenador de Países Bajos.

Parecía que Jürgen Klopp se quedaba con el triunfo, pero Xavi y sus dirigidos les arrebataron la alegría sobre el final.

Es el debut de ambos como seleccionadores. Tanto Klopp como Xavi Hernández habían dirigido clubes antes, pero no países.

Ambas naciones, tanto Alemania como Países Bajos, respectivamente, confían en ellos de cara a la Euro 2028 y el Mundial 2030.

Ahora, ambos entrenadores acomodarán sus fichas de cara al siguiente partido. Los compromisos venideros serán de la siguiente forma:

27 de septiembre - Serbia vs. Países Bajos

27 de septiembre - Alemania vs. Grecia

Tabla de posiciones en el grupo A2 de la Nations League

A la par que Países Bajos y Alemania jugaron, Grecia venció 2-1 a Serbia de visitante. Por tanto, así queda la tabla de posiciones del grupo A2 en la Nations League:

EQUIPO PJ G E P GF GC DG PTS Grecia 1 1 0 0 2 1 1 3 Alemania 1 0 1 0 1 1 0 1 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 0 1 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0

Datos generales que dejó el Alemania vs. Países Bajos

Marcador final : Países Bajos 1 - 1 Alemania

: Países Bajos 1 - 1 Alemania Fecha : 24 de septiembre de 2026

: 24 de septiembre de 2026 Estadio : Johan Cruijff Arena de Ámsterdam

: Johan Cruijff Arena de Ámsterdam Alineaciones titulares:

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Quinten Timber, Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Cody Gakpo, Brian Brobbey. DT: Xavi Hernández.

Alemania: Marc-André ter Stegen; Philipp Treu, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Joshua Kimmich, Nadiem Amiri, Felix Nmecha; Karim Adeyemi, Kevin Schade, Kai Havertz. DT: Jürgen Klopp