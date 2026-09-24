Confirmada la primera decisión de Luis Díaz tras no ser convocado a la Selección Colombia

Mientras la Selección Colombia calienta motores para su partido amistoso contra México en Baltimore (Estados Unidos), Luis Díaz decidió refugiarse en su familia y disfrutar de unas merecidas vacaciones acompañado por su esposa, Geraldine Ponce.

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Todo hace parte del plan diseñado por el Bayern Múnich para que recargue energías tras una temporada llena de compromisos y vuelva a ser el mismo Lucho que hacía temblar a los defensores rivales.

El primer paso consiste en que se relaje y se desconecte de todas las críticas que le han caído desde la prensa alemana. Para eso, se mudó a una paradisíaca isla, donde está acompañado por miembros de su círculo más cercano, entre ellos su esposa y su hermano, Roller Díaz.

Si bien está a la orilla del mar, Lucho no descuida su forma física. En sus historias de Instagram subió fotos dentro del gimnasio, justo después de haber compartido románticas postales en la playa junto a su pareja, madre de sus tres hijos.

Geraldine Ponce y Luis Díaz disfrutan de unos días de vacaciones en la playa. Foto: Instagram @gera25ponce

La fecha Fifa que arrancó esta semana se extenderá hasta el 6 de octubre, es decir, serán tres semanas de parón entre el último partido de Luis Díaz con el Bayern Múnich y su próximo compromiso ante Augsburgo por la Bundesliga.

Vincent Kompany, técnico del conjunto bávaro, les dio días libres a los jugadores que no fueron convocados por su selección nacional. La próxima semana tendrán que presentarse nuevamente en la sede de Säbener Straße para retomar los trabajos en conjunto y preparar los compromisos del mes de octubre.

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En noviembre habrá otro parón internacional y la Selección Colombia enfrentará un doblete de amistosos ante Chile. Después de haberlo dejado fuera en esta convocatoria, se espera que Néstor Lorenzo incluya a Lucho en la lista para los últimos dos partidos de 2026.

Todo depende de las sensaciones que tenga con el Bayern Múnich y su conversación directa con el cuerpo técnico de la Tricolor.

¿Quién será el reemplazo de Luis Díaz ante México?

Por lo pronto, la Selección Colombia evaluará alternativas para la posición de extremo izquierdo que en los últimos años ha sido ocupada por Lucho de manera indiscutible.

En la lista de convocados que entregó Lorenzo hay varios jugadores que pueden ocupar esa zona del campo: Óscar Perea (Club América) y Jáminton Campaz (Rosario Central) son los principales candidatos para el partido ante México.

Aunque varios referentes quedaron por fuera de esta fecha Fifa, el cuerpo técnico se la jugó por darle continuidad al esquema de 4-2-3-1; para eso, necesita extremos de un corte similar al de Luis Díaz.

Las principales dudas para el cuerpo técnico están en la zona ofensiva, pues, además de Lucho, deben encontrarle reemplazo a James Rodríguez.