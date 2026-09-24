Junior recibió el nuevo Estadio Metropolitano: Teo Gutiérrez y Sebastián Viera dieron su opinión

Este jueves, 24 de septiembre, Junior de Barranquilla hizo su primer entrenamiento en la cancha del renovado Estadio Metropolitano o Supermetro, como lo bautizó el alcalde Alejandro Char.

Después de la sesión matutina, Teófilo Gutiérrez y Sebastián Viera dieron su opinión sobre las instalaciones y la cancha; además, hablaron del deseo de volver a jugar en casa.

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“Una grama muy linda y un estadio espectacular, a otro nivel. Es el estadio de la final de la Sudamericana, o sea, es algo único, al estilo europeo”, expresó Teo. Añadió: “Felicitar al alcalde por su labor, a todas las personas que trabajaron acá porque lo hicieron con mucho cariño. Ojalá podamos volver a jugar acá con nuestra gente y con nuestro público”.

Sebastián Viera, técnico del Junior, sintió la diferencia con solo caminar por el túnel de vestuarios. “Soñaba siempre con estar acá cuando esto fuera lo que es hoy. Cuando entré, ya lo vi diferente. Me impactó”, señaló.

“Me imagino a las familias y los niños ahí al lado de los jugadores. Es muy lindo que podamos darle esta oportunidad a la gente, con base en la confianza que hay; que respeten y que sepan que el que viene acá es a disfrutar”, dijo el estratega uruguayo.

Alejandro Char explica las novedades

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, estuvo presente en la entrega del Estadio Metropolitano al plantel de Junior. “Bajamos la cancha cuatro metros, extendimos la zona media del estadio y la pusimos a borde de cancha”, dijo.

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Char reveló que se amplió el aforo del Supermetro a 22.000 sillas más de las que tenían antes de las obras. Además, se cambió el césped tradicional por uno híbrido que beneficia el tránsito de la pelota, evita lesiones y es más fácil de mantener.

“Algo bien lindo que va a experimentar todo el que venga al estadio: desde cualquier silla, tanto las nuevas como las viejas, la experiencia va a ser otra. Al bajar la cancha cuatro metros, la óptica va a ser diferente en todos los puntos”, aseguró el alcalde.

Junior de Barranquilla entrenó por primera vez en el nuevo Estadio Metropolitano. Foto: Alcaldía de Barranquilla

Alejandro Char (der.) en las tribunas del Estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla

El Estadio Metropolitano quedó equipado con cuatro restaurantes que estarán abiertos al público incluso los días que no haya partido, zonas de hospitality, dos museos e instalaciones mejoradas de baños y pasillos.

“Muy contento de poderle entregar a Barranquilla esta obra que es un orgullo de la ciudad. El Metro es un patrimonio de los hinchas del fútbol”, subrayó Char. Agregó: “Nos sentimos orgullosos de haber hecho esta obra, de haberla hecho rápido, de haberla hecho con los recursos de nosotros y de los impuestos que pagamos todos los barranquilleros”.