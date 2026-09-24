Así quedó la tabla de reclasificación: América saca diferencia y Santa Fe arriesga su puesto

América de Cali está a punto de conseguir su tiquete a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. La victoria frente a Águilas Doradas no solo sirvió para consolidarse en el primer lugar del campeonato, sino también para sacar diferencia en la tabla de reclasificación.

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Esta semana ya se han disputado algunos partidos de la fecha 12 y faltan pocas horas para el clásico de Atlético Nacional vs. Millonarios en el Atanasio Girardot de Medellín. Estos resultados son importantes para empezar a definir los cupos a torneos internacionales, objetivo clave de los clubes grandes.

De momento, el cuadro verdolaga marcha líder de la reclasificación con 73 puntos. En segundo lugar marcha el América de Cali por su buena campaña actual, seguido de cerca por Deportes Tolima e Independiente Santa Fe.

Junior de Barranquilla marcha en la quinta casilla, pero está fuera de la pelea porque ya tiene cupo asegurado a Copa Libertadores como campeón vigente del fútbol profesional colombiano. Más abajo vienen Once Caldas, Millonarios, Deportivo Cali e Independiente Medellín tratando de meterse en la discusión.

Tabla de reclasificación tras los primeros partidos de la fecha 12 Foto: @josasc

América de Cali sigue ganando

América de Cali le está apuntando al título de la Liga BetPlay 2026-II, pero si no lo consigue ya tiene terreno abonado para jugar la Copa Libertadores 2027 por la vía de la reclasificación.

Bajo las órdenes de David González han encadenado un semestre casi perfecto con solo una derrota en once partidos disputados. El cuadro escarlata ha conseguido siete victorias y tres empates para una cosecha total de 24 puntos en lo que va del campeonato.

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Ese rendimiento contrasta con las dificultades económicas que han sido admitidas por la dirigencia y el cuerpo técnico. “Es la cotidianidad de nuestro medio, que cuando no se gana un partido, se hable de perder confianza, de perder el momento; de los viejos problemas del pasado”, expresó.

América venía de perder contra Deportivo Pasto y empatar ante Tolima en Ibagué, dos resultados que parecían generar dudas entre los hinchas. Pero ante Águilas Doradas volvieron a la senda victoriosa y sacaron diferencia en las dos tablas.

“Nosotros nos tenemos que encargar, de que cuando eso suceda, no haga mella, que no pase absolutamente nada de ahí, y seguir manteniendo lo que vinimos haciendo”, apuntó González.

El DT aseguró que los problemas financieron no son nuevos en América, pero hicieron ruido esta semana por los últimos resultados. “Yo vengo hablando de esto desde hace mucho rato. Llevo cuatro o cinco ruedas de prensa diciendo que el club atraviesa una situación económica difícil, eso no ha sido un secreto para nadie. Desde hace dos meses, incluso más, lo vengo diciendo por todas las cosas que vinimos atravesando hace más de un año”, declaró.

Los diablos rojos volverán a jugar el próximo 4 de octubre frente a Llaneros en condición de visitante. Serán más de diez días de parón donde David González tratará de recuperar físicamente a sus jugadores para encarar la parte final de la temporada.