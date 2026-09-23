Revelan el problema de Jorman Campuzano en Medellín: razón de peso lo baja del clásico ante Millonarios

Jorman Campuzano brillará por su ausencia en el superclásico ante Millonarios, válido por la fecha 12 de la Liga Betplay que se jugará en el Atanasio Girardot de Medellín. El volante es el alma de Atlético Nacional en el mediocampo y además se consolida como uno de los mejores del fútbol colombiano en su posición.

Santa Fe se salvó y Deportivo Cali logró una leve ventaja en la ida de la Liga Femenina: final abierta

Linda Caicedo fue notificada por el Barcelona: aviso resuena y pone a temblar al Real Madrid

Cuando se creía que Jorman Campuzano podía estar en una cita clave de Atlético Nacional, es confirmado que no fue convocado y se pierde el duelo en el Atanasio Girardot. El jugador de Tamalameque (Cesar) hace carrera para ser ídolo de la institución y su presencia ante Millonarios se daba por hecha.

La sorpresa cayó cuando Jorman ni siquiera apareció en el reporte del departamento médico, donde sí están Nicolás Rodríguez, Edwin Cardona, entre otros. Las preguntas comenzaron en las redes sociales y ya se conoce lo que le sucedió al jugador y la razón que lo baja del superclásico.

En el reporte del periodista Juan David Londoño, cercano a Atlético Nacional, se confirma que el técnico Lucas González prefirió dejarlo fuera de la convocatoria por precaución, pues Jorman está presentando un cuadro leve en uno de sus tobillos y aunque no es de gravedad, en Nacional prefieren no arriesgar.

Jorman Campuzano celebra su primer gol con la camiseta de Atlético Nacional. Foto: David Jaramillo / Colprensa

De esta manera, y además que Mateus Uribe también se suma al listado de bajas, esa posición en la cancha la ocuparán el argentino Elías Cabrera en un tándem con Juan Manuel Zapata, aunque el canterano Xavi Ríos puede tener una titularidad clave que lo puede relanzar ante Millonarios.

Convocatoria con James Rodríguez

Mientras Juan Guillermo Cuadrado no fue convocado en Millonarios, James Rodríguez sí recibió el llamado oficial y está en la lista del técnico Lucas González para el duelo por la fecha 12 de la Liga Betplay.

Había muchas dudas de por medio con la convocatoria de James, pero el jugador se ha puesto a punto en la sede deportiva de Guarne y parece que al momento de firmar contrato no presentaba molestias ni lesiones, lo que está acelerando su adaptación a Atlético Nacional.

Los ojos se colocan en la titularidad de James que puede ser factible en un ataque que tendrá a Cristian Arango como nueve de área tras la baja de Alfredo Morelos por lesión. Marlos Moreno y Andrés Sarmiento se perfilan como los extremos.

En la defensa, William Tesillo es fijo, posiblemente con Andrés Reyes, mientras que Milton Casco y Andrés Román pueden ser los laterales. Franco Armani será el titular en el arco.

¿Cuándo es el superclásico Atlético Nacional vs. Millonarios?

El clásico entre Atlético Nacional y Millonarios se jugará el próximo 24 de septiembre en el Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 7:30 p. m., y tendrá transmisión por Win Sports +.