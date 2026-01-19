Retorno de lujo en Atlético Nacional: el club confirmó a crack que tendrá a disposición

Atlético Nacional ha iniciado de gran manera la disputa de la Liga BetPlay en 2026. Con un triunfo contundente por goleada 4-0 a Boyacá Chicó, el cuadro verde sumó sus tres primeros puntos y se puso como líder de la tabla de posiciones.

Cuatro anotadores diferentes le dieron la victoria a los de Medellín, que empiezan de a poco a ajustar su plan de juego de la mano del entrenador Diego Arias, quien fue ratificado en el cargo.

Atlético Nacional celebra su goleada sobre Boyacá Chicó en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-l. Foto: Colprensa - David Jaramillo

Al plantel aún le restan por sumarse jugadores que recién llegaron, así como otros que acaban de firmar nuevos contratos para extender el vínculo con el conjunto de cara al 2026.

Uno que tenía en ascuas a la gente por no saberse cuándo se le vería reaparecer era Jorman Campuzano. Dicho volante, fundamental para la idea de juego, llevaba desde hace un buen tiempo recuperándose de una lesión del bíceps femoral izquierdo.

Para el volante, la gravedad de lo sucedido le impidió jugar la final de Copa BetPlay, en la cual salieron vencedores ante Independiente Medellín.

Edwin Cardona, William Tesillo y Jorman Campuzano, referentes de Atlético Nacional. Foto: Getty Images

Al principio del año se había visto al exjugador de Selección Colombia haciendo trabajos de rehabilitación, pero solo hasta este lunes el club entregó la novedad de su regreso para cumplir la última fase.

Esto ha informado la institución a través de su grupo de prensa: “⁠Jorman Campuzano ya se encuentra en readaptación desde hoy”.

Lo anterior anticipa que en unas pocas semanas, y si todo sigue yendo de la manera favorable en que va, Campuzano estaría de nuevo en una convocatoria para jugar con el plantel verdolaga.

El último reporte llena de tranquilidad a todo el club, que espera ir progresivamente encontrando el once ideal para convertirse en una escuadra a la cual le sea difícil ganar en Colombia.

Vale recordar que para este año Nacional se centra en la obtención de la Liga BetPlay. Dicho certamen es su objetivo más prioritario, luego de no haber clasificado a Copa Libertadores.

Balance del primer ‘baile’

Arias en rueda de prensa hizo el primer balance de un partido oficial en 2026. Para el entrenador, fue un juego correcto que pudieron resolver gracias a la efectividad y genialidad de talentos como Edwin Cardona.

“Con la ventaja, tuvimos la posibilidad de que otros jugadores que se vienen preparando muy bien, participaran. Nos vamos contentos con el partido”, certificó el DT.

A pesar de ver un plantel arrollador, para el jefe del equipo siempre se puede ir mejor: “Lo principal es que como equipo podamos mejorar; un buen equipo hace mejores futbolistas”.

Sobre las contrataciones realizadas, además de la firma de un vínculo a largo plazo con Alfredo Morelos, Arias puntualizó que se revisará si se hace necesario algún movimiento más en el mercado.

“Estamos muy contentos con los jugadores que tenemos hoy en la plantilla; como club estamos convencidos de que el refuerzo más grande es valorar la capacidad de los jugadores que tenemos”, zanjó al respecto.

Eduard Bello, quien fue oficializado como el cuarto refuerzo hace pocos días, durante este lunes ya realiza su primera práctica con el equipo y se pone a punto para cuando Arias decida su debut.