Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: debut amargo para Santa Fe, Junior, Cali y Medellín

Todos los grandes cedieron terreno en la jornada dominical y quedaron en el fondo de la clasificación; Once Caldas cerrará la fecha 1 visitando al Cúcuta Deportivo.

Sebastián Clavijo García

19 de enero de 2026, 11:38 a. m.
Junior y Santa Fe llegan malheridos al partido de vuelta de la Superliga 2026.
Este domingo, 18 de enero, fue un día oscuro para los equipos grandes del fútbol profesional colombiano. Santa Fe empató de local contra Águilas Doradas (1-1), Junior cayó ante Deportes Tolima (0-2), Deportivo Cali debutó con derrota ante Jaguares (1-0) y Deportivo Pasto despachó a Independiente Medellín (1-0).

Óscar Córdoba debuta en otro canal colombiano: lanzó su nuevo programa de televisión

La diferencia de gol dejó a Atlético Nacional como líder del campeonato, seguido de cerca por América de Cali.

La primera fecha del campeonato finalizará este lunes con el regreso del Cúcuta Deportivo a la máxima categoría, recibiendo a Once Caldas en el Estadio General Santander desde las 4:00 de la tarde.

A mitad de semana se disputará el partido de vuelta por la Superliga 2026 y la fecha 2 empezará el próximo viernes con los partidos de Internacional de Bogotá vs. Cúcuta Deportivo y Deportes Tolima vs. Alianza FC.

Más de Deportes

