Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: debut amargo para Santa Fe, Junior, Cali y Medellín

Este domingo, 18 de enero, fue un día oscuro para los equipos grandes del fútbol profesional colombiano. Santa Fe empató de local contra Águilas Doradas (1-1), Junior cayó ante Deportes Tolima (0-2), Deportivo Cali debutó con derrota ante Jaguares (1-0) y Deportivo Pasto despachó a Independiente Medellín (1-0).

La diferencia de gol dejó a Atlético Nacional como líder del campeonato, seguido de cerca por América de Cali.

La primera fecha del campeonato finalizará este lunes con el regreso del Cúcuta Deportivo a la máxima categoría, recibiendo a Once Caldas en el Estadio General Santander desde las 4:00 de la tarde.

A mitad de semana se disputará el partido de vuelta por la Superliga 2026 y la fecha 2 empezará el próximo viernes con los partidos de Internacional de Bogotá vs. Cúcuta Deportivo y Deportes Tolima vs. Alianza FC.

Santa Fe 1-1 Águilas Doradas

El domingo cerró con el pálido empate de Independiente Santa Fe contra Águilas Doradas en el Estadio El Campín. El conjunto visitante empezó ganando con el gol de Fabian Charales, pero Christian Mafla empató en la segunda mitad.

Los santafereños tuvieron opciones de sobra para llevarse la victoria; sin embargo, no pudieron burlar la resistencia del arquero Iván Mauricio Arboleda.

Pablo Repetto, técnico del cuadro cardenal, dispuso un equipo alternativo pensando en la gran final de la Superliga que se jugará el miércoles ante Junior.

“Trataremos de ir puliendo día a día detalles y, sin duda, con los entrenamientos y trabajo diario nos vamos a hacer cada vez más fuertes porque hay un margen para que este equipo siga creciendo en lo individual y lo grupal”, declaró el estratega uruguayo.

Repetto admitió que “lo negativo es no ganar los tres puntos, que es lo que queremos siempre. Esperemos seguir creciendo; esto es un trabajo de hormiga, ir poniendo un granito de arena para construir un equipo que sea fuerte”.

Alexis Zapata en el partido de Santa Fe vs. Águilas Doradas en Bogotá. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Junior no levanta cabeza

Si en Santa Fe hay preocupación por un inicio complicado, en el Junior de Barranquilla están todas las alarmas encendidas para el cuerpo técnico de Alfredo Arias.

La derrota contra Deportes Tolima significa un paso en falso que no estaba en los planes de nadie, mucho menos en el debut oficial de Luis Fernando Muriel.

“Nos duele y no estamos para nada conformes con el resultado, esperábamos otra cosa. Llevamos 9 entrenamientos, con algunos 1 o 2, con otros 3 o 4. Hace 3 días jugamos una final que es desgastante, nos pusimos en problemas con un error y tuvimos que hacer el gasto. El equipo hace 3 días hizo el gasto y ahora vamos a Bogotá”, declaró Arias.

Al igual que Junior, Independiente Medellín y Deportivo Cali también empezaron el campeonato con derrota. El consuelo es que ambos partidos fueron en condición de visitante, lo que les deja la posibilidad de sacudirse en casa durante la próxima jornada.