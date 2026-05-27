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Llaneros le mete presión a Millonarios por el liderato: tabla de posiciones en Copa BetPlay

La Copa BetPlay es el único torneo en el que Millonarios sigue con vida de cara al cierre del primer semestre de 2026.

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Redacción Deportes
27 de mayo de 2026 a las 8:26 p. m.
Así queda Millonarios en la tabla de posiciones de Copa BetPlay tras el Llaneros vs. Boyacá Chicó.
Así queda Millonarios en la tabla de posiciones de Copa BetPlay tras el Llaneros vs. Boyacá Chicó. Foto: Izq: X - @ClubLlanerosFC (API) / Der: Colprensa-Richard Dangond

Este miércoles, 27 de mayo de 2026, Llaneros venció 1-0 a Boyacá Chicó por la quinta y última fecha de la fase de grupos de la Copa BetPlay. Así las cosas, el quipo de la media Colombia se asegura la clasificación a octavos de final.

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Concretamente, este grupo B de la Copa BetPlay ya tiene a sus dos clasificados oficiales a octavos de final: Llaneros y Millonarios, aunque al embajador aún le falta por jugar la quinta fecha ante Atlético F.C.

Tabla de posiciones en Copa BetPlay: presión de Llaneros a Millonarios por el liderato

Tras el triunfo ante Chicó, Llaneros es líder parcial con 9 puntos en sus cuatro partidos completos. Segundo es Millonarios con 7, y de ahí en adelante todos los eliminados de la zona: Boyacá Chicó, Patriotas y Atlético FC.

# EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC DG
1 Llaneros F.C. 9 4 3 0 1 7 2 +5
2 Millonarios F.C. 7 3 2 1 0 6 4 +2
3 Boyacá Chicó F.C. 5 4 1 2 1 6 3 +3
4 Patriotas F.C. 2 4 0 2 2 4 7 -3
5 Atlético F.C. 1 3 0 1 2 1 8 -7

Para completar este grupo, solo falta el partido entre Millonarios y Atlético FC. Se llevará a cabo el viernes 29 de mayo, a las 8:10 p. m., en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, con el equipo embajador ejerciendo de visitante.

Si Millonarios quiere ser líder del grupo, deberá vencer sí o sí a Atlético FC. En caso contrario, si empata o pierde, ya está clasificado a octavos, pero terminará en la segunda casilla de su zona.

Cabe recordar que esta fase 1A de la Copa BetPlay reúne a los 12 equipos eliminados del todos contra todos de la Liga BetPlay y a los ocho eliminados del todos contra todos del Torneo BetPlay. Estos 20 clubes fueron ubicados en cuatro grupos de cinco equipos, donde clasifican a octavos los dos mejores de cada zona.

La fase 1B de la competencia reúne a los ocho clasificados a los playoffs de la Liga y a los ocho clasificados a los cuadrangulares del Torneo. Se verán cara a cara en un mata a mata de ida y vuelta, y los ocho ganadores pasarán a octavos, donde se encontrarán con los ganadores de la fase 1A.