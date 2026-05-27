Llaneros le mete presión a Millonarios por el liderato: tabla de posiciones en Copa BetPlay

Este miércoles, 27 de mayo de 2026, Llaneros venció 1-0 a Boyacá Chicó por la quinta y última fecha de la fase de grupos de la Copa BetPlay. Así las cosas, el quipo de la media Colombia se asegura la clasificación a octavos de final.

🗣️ ¡𝗚𝗮𝗻𝗮𝗺𝗼𝘀 𝟬-𝟭 𝗲𝗻 𝗧𝘂𝗻𝗷𝗮 𝘆 𝗰𝗹𝗮𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝘀𝗶𝗴𝘂𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗳𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗕𝗲𝘁𝗣𝗹𝗮𝘆! 🏳️🏴 La 𝗳𝗲 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗼 nos trajo hasta aquí, y queremos hacer historia.



⚽ 2' ST - Luis Miranda. pic.twitter.com/1lsBbIS3JY — 𝗟𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@ClubLlanerosFC) May 27, 2026

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Concretamente, este grupo B de la Copa BetPlay ya tiene a sus dos clasificados oficiales a octavos de final: Llaneros y Millonarios, aunque al embajador aún le falta por jugar la quinta fecha ante Atlético F.C.

Tabla de posiciones en Copa BetPlay: presión de Llaneros a Millonarios por el liderato

Tras el triunfo ante Chicó, Llaneros es líder parcial con 9 puntos en sus cuatro partidos completos. Segundo es Millonarios con 7, y de ahí en adelante todos los eliminados de la zona: Boyacá Chicó, Patriotas y Atlético FC.

# EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC DG 1 Llaneros F.C. 9 4 3 0 1 7 2 +5 2 Millonarios F.C. 7 3 2 1 0 6 4 +2 3 Boyacá Chicó F.C. 5 4 1 2 1 6 3 +3 4 Patriotas F.C. 2 4 0 2 2 4 7 -3 5 Atlético F.C. 1 3 0 1 2 1 8 -7

Para completar este grupo, solo falta el partido entre Millonarios y Atlético FC. Se llevará a cabo el viernes 29 de mayo, a las 8:10 p. m., en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, con el equipo embajador ejerciendo de visitante.

Si Millonarios quiere ser líder del grupo, deberá vencer sí o sí a Atlético FC. En caso contrario, si empata o pierde, ya está clasificado a octavos, pero terminará en la segunda casilla de su zona.

Cabe recordar que esta fase 1A de la Copa BetPlay reúne a los 12 equipos eliminados del todos contra todos de la Liga BetPlay y a los ocho eliminados del todos contra todos del Torneo BetPlay. Estos 20 clubes fueron ubicados en cuatro grupos de cinco equipos, donde clasifican a octavos los dos mejores de cada zona.

La fase 1B de la competencia reúne a los ocho clasificados a los playoffs de la Liga y a los ocho clasificados a los cuadrangulares del Torneo. Se verán cara a cara en un mata a mata de ida y vuelta, y los ocho ganadores pasarán a octavos, donde se encontrarán con los ganadores de la fase 1A.