Neymar, “llevado a una clínica” y prende alarmas a nada del Mundial: Selección de Brasil se pronunció

De la alegría por su convocatoria a la zozobra. Este miércoles, 27 de mayo de 2026, la Selección de Brasil emitió un comunicado que varios medios deportivos brasileños han replicado en sus primeras páginas.

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Allí, La Canarinha señala que Neymar no participó en el entrenamiento del día y, al contrario, fue trasladado a una clínica para que le hicieran exámenes adicionales de la lesión que ya traía desde hace varios días en Santos FC.

CBF: “El jugador fue llevado a una clínica de la ciudad para exámenes adicionales“

“La Confederación Brasileña de Fútbol informa que el atleta Neymar Jr. no participó en la sesión de entrenamiento de la Selección Brasileña realizada este miércoles por la tarde en Teresópolis”, arranca el comunicado oficial de la Confederación Brasileña de Fútbol.

Y añaden: “El jugador fue llevado a una clínica de la ciudad para exámenes adicionales.⁣⁣ No se divulgará más información hasta que el equipo médico de la selección brasileña complete sus evaluaciones”⁣.

¿Neymar podría perderse el Mundial 2026?

De momento, ni siquiera la prensa en Brasil toca esa posibilidad, pero hay bastante ruido y preocupación por parte de los aficionados. Ya se sabía que Neymar estaba tocado; concretamente, se recupera de un edema en su pantorrilla derecha.

Dicho edema no le permitió estar a full en los últimos compromisos con Santos, antes de unirse a la concentración de la selección de Brasil.

Este mismo miércoles, se vieron varias imágenes de Neymar saludando a sus compañeros en la concentración. También fue viral el encuentro con Carlo Ancelotti, entrenador de La Canarinha que incluyó al astro en la lista de 26 al mundial, siendo su llamado casi un clamor público en todo Brasil.

“Otro jugador que no saltó al campo fue Danilo, lateral y defensa central del Flamengo. Disputó el partido completo contra el Cusco el martes pasado en la Conmebol Libertadores en el Maracaná, y debido al cansancio físico, permaneció en el centro de entrenamiento realizando trabajo de recuperación”, reporta ge sobre la actualidad de Brasil.

Las próximas sesiones de entrenamiento serán claves para conocer la actualidad de Neymar. Tal como lo reporta la CBF, solo hasta que al jugador del Santos le lleven a cabo las pruebas necesarias, en la clínica donde fue trasladado, y con resultados en mano, se podrá conocer si su estado de salud es óptimo a nada de que empiece la cita orbital.

¡Llegó el ídolo de todos! 🇧🇷



Vean las caras de los seleccionados y Ancelotti al saludar a Neymar 🥹



(vía CBF_Futebol) pic.twitter.com/UAvoEHqIJW — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 27, 2026

El debut de Brasil en el Mundial 2026 será el 13 de junio, ante Marruecos, en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.