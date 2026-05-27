La millonada que ganó el Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma por el título de la Conference League

Crystal Palace se proclamó campeón de la Conference League, el tercer torneo de clubes de la UEFA tras la Europa y Champions. El club de Londres alzó el título tras vencer 1-0 al Rayo Vallecano de España en la final, que se disputó en Leipzig, Alemania.

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El francés Jean-Philippe Mateta, quien forma parte de la lista de la Selección Francia para el Mundial 2026, anotó el único tanto del partido en el minuto 50, dando a este club el primer título europeo de su historia y dejando en buen escalón a Inglaterra en el mapa de la UEFA esta temporada.

Y es que Inglaterra ya había ganado la pasada semana el título en la Europa League, segundo torneo continental, gracias al Aston Villa y ahora puede hacer triplete si el Arsenal supera al PSG en la final de la Champions, la competición principal europea.

Además de levantar el trofeo, Crystal Palace logró clasificar a la Europa League 2026/27 directamente en la fase de grupos. Por si fuera poco, el club inglés recibe una millonada que le sienta muy bien para alistar lo que será la actividad en la próxima temporada con otra competición internacional a bordo.

El portero inglés del Crystal Palace, Dean Henderson (C), levanta el trofeo mientras su equipo celebra la victoria en la final de la Liga de Conferencia de la UEFA entre el Crystal Palace FC y el Rayo Vallecano de Madrid en Leipzig, Alemania Oriental, el 27 de mayo de 2026. (Foto de Tobias SCHWARZ / AFP) Foto: AFP

El Palace es un club modesto, acostumbrado a estar a la sombra de los gigantes de la capital británica. Se sacude un poco de esa condición y consigue un tercer título en el último año, después de levantar la Copa de Inglaterra el pasado mayo, superando al Manchester City, y la Community Shield (Supercopa de Inglaterra), imponiéndose al Liverpool. En una de las mejores épocas de su historia.

La millonada que recibe Crystal Palace por ganar la Conference League

En la reciente Premier League, Crystal Palace firmó un decepcionante 15º puesto. El título en la Conference le permite obtener un boleto para la próxima Europa League y sin duda es el envión anímico para cerrar una campaña con decoro.

El título recompensa la labor del entrenador Oliver Glasner, quien ya había hecho campeón de la Europa League al Eintracht Fráncfort alemán en 2022. Su nombre sigue en los pasillos de los grandes de Inglaterra, en un mercado de pases que lo puede mover de sitio.

Por supuesto, que para los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, además de alargar su palmarés internacional, es ánimo puro para lo que serán las actividades de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Jefferson Lerma y Daniel Muñoz celebrando la Community Shield en Wembley Foto: The FA via Getty Images

En lo que se refiere a la cifra plena económica que recibe Crystal Palace por parte de la UEFA por la Conference League, el club inglés espera la suma de siete millones de euros en sus cuentas en los próximos días.