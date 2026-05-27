Totó la Momposina: así se llevó a cabo el homenaje póstumo a la fallecida estrella

En el Salón Elíptico del Capitolio Nacional se llevó a cabo el homenaje póstumo a Sonia Bazanta Vides, más conocida como Totó la Momposina, una de las artistas más importantes de la música folclórica colombiana.

El acto reunió a familiares, representantes del Gobierno, congresistas y seguidores de la cantante, quienes asistieron para darle el último adiós.

Presidente Petro decretó tres días de duelo nacional en honor a Totó la Momposina

La artista falleció el pasado 17 de mayo en México, a sus 85 años, a causa de un infarto al miocardio y su muerte generó múltiples reacciones en el país y en diferentes sectores culturales, debido a la importancia que tuvo dentro de la música tradicional colombiana.

Durante la ceremonia, el cuerpo de Totó la Momposina permaneció en cámara ardiente dentro del Congreso de la República. Allí, decenas de personas llegaron para rendir homenaje a la cantante y recordar el legado que dejó en la cultura del país.

La artista ganó reconocimiento a nivel mundial a lo largo de su carrera en la industria de la música. Foto: Getty Images

Al evento asistió la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, en representación del Gobierno nacional. También estuvieron presentes el segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes, Juan Sebastián Gómez, y la senadora Aída Avella, quienes acompañaron la despedida de la artista junto a otras figuras públicas y representantes culturales.

Además, varias personas destacaron que gracias a su trabajo, ritmos como la cumbia y el bullerengue lograron tener reconocimiento internacional.

Totó la Momposina nació en Talaigua Nuevo, Bolívar, y desde muy joven estuvo vinculada a la música tradicional. Con el paso de los años se convirtió en una de las voces más reconocidas del país y logró presentarse en escenarios de América y Europa, llevando las tradiciones colombianas a nivel mundial.

A lo largo de su trayectoria recibió diferentes reconocimientos por su aporte a la cultura. Además de su carrera musical, también fue recordada por su trabajo en la preservación de las raíces afrocolombianas e indígenas presentes en la música del Caribe.

“Hoy vivirás como símbolo de una nación”: Juanes despide a Totó la Momposina con un emotivo mensaje

Tras conocerse su fallecimiento, artistas, políticos y seguidores compartieron mensajes de despedida en redes sociales, resaltando la importancia de Totó dentro de la identidad cultural colombiana. Muchos coincidieron en que su legado seguirá vigente a través de sus canciones y del impacto que tuvo en nuevas generaciones de músicos.