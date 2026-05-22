‘Juntos de nuevo’: confirman histórico concierto vallenato en Bogotá

Bogotá se prepara para recibir uno de los eventos musicales más esperados por los amantes del vallenato romántico. El próximo 21 de noviembre, el estadio El Campín será escenario de Juntos de nuevo – Misión Campín, un concierto que reunirá a varias de las voces más importantes y representativas del género en una sola noche cargada de nostalgia, recuerdos y canciones que han acompañado a generaciones enteras.

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La capital colombiana vivirá una jornada especial en la que el vallenato será el protagonista. El cartel reúne a figuras históricas y contemporáneas del vallenato romántico, consolidando un evento sin precedentes para el público bogotano. Entre los artistas confirmados está Jean Carlos Centeno, considerado una de las voces más emblemáticas del vallenato moderno. Su trayectoria incluye canciones que aún siguen siendo referentes del despecho y el amor en Colombia y otros países de Latinoamérica.

A esta reunión se suma Alex Manga, cantante que marcó una época dentro del género gracias a su estilo romántico y una interpretación que logró conectar con toda una generación de seguidores del vallenato.

Otro de los nombres que encabeza el evento es Binomio de Oro, agrupación histórica que transformó el vallenato romántico y dejó una huella imborrable en la música colombiana. Por otro lado, Nelson Velásquez, una de las voces más queridas del vallenato interpretará canciones que se convirtieron en verdaderos himnos para quienes crecieron escuchando este estilo musical.

Hebert Vargas hará parte de este encuentro con un repertorio marcado por el desamor y las historias intensas que han caracterizado gran parte de su carrera artística. El evento contará además con la participación de Miguel Morales, reconocido por ser uno de los pioneros de la época dorada del vallenato sentimental.

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Daniel Calderón y Los Gigantes también dirán presente en esta cita musical. La agrupación se consolidó como una de las más importantes del vallenato romántico contemporáneo gracias a una larga lista de éxitos que han acompañado a varias generaciones.

La nómina artística se complementa con Amin Martínez y Alex Martínez, representantes de las nuevas generaciones del vallenato, quienes aportarán frescura y demostrarán cómo este género continúa evolucionando sin perder su esencia romántica.