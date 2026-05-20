The Strokes anuncia nuevo concierto en el MedPlus de Bogotá, Courney Barnett abrirá la noche

No necesitan mucha presentación, The Strokes, quienes ya han pasado por Bogotá dos veces e el marco del Festival Estéreo Picnic (en 2017 y en 2022), y regresan en diciembre de 2026 con un show dedicado a sus fans y quienes se quieran rendir a sus canciones, a su código de humor seco y algo de su nueva música. Originaria de Nueva York, The Strokes ha agitado espíritus desde su debut en 2001 y, desde entonces, ha alimentado una discografía que se ha convertido en referencia de toda una generación.

2026: carrusel actualizable de conciertos en rock (y conciertos afines) a no perderse en Bogotá

En una aparición reciente, muy comentada, en Coachella, en el segundo fin de semana de presentaciones, cuando ya no hay nada qué perder, The Strokes se pusieron atípicamente políticos. En la canción “Oblivius”, por medio de las visuales (gigantescas en ese escenario principal) denunciaron los golpes de Estado orquestados por medio del nefasto plan Cóndor, del la CIA, en Suramérica, así como operaciones en otros lugares del planeta, así como el genocidio que se sigue perpetrando en Palestina.

Ese giro fue inesperado, pero bienvenido para una banda a la que usualmente parece no importarle mucho lo que suceda. Trascendieron así, por un momento, la risa y comentarios socarrones de Julian Casablancas, un cantante que creció en medio de la crema y nata de la gran manzana, y viene demostrando que no teme tirarla al barro. Vale anotar que Casablancas pasó por el FEP 2014, bajo una intensa lluvia, y luego, en la edición 2016, Albert Hammond Jr. también tocó por su cuenta.

Esta cara política, claro, no le gusta a todo el mundo y está lejos de definir la música y la personalidad de la banda. Mucha gente prefiere vivir su toque sin causas urgentes, en ese código irónico que imprime su cantante a cada una de sus frases y temas. Estarán a salvo, The Strokes son The Strokes, y sus muchos éxitos serán eso, sonando genial en el MedPlus.

Julian Casablancas, la voz de The Strokes, y Albert Hammond Jr, una de sus guitarras, en Coachella 2026. El segundo fin de semana fue particularmente expresivo para esta banda. Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Coa

Mo Chara de KNEECAP en Arcadia, en exclusiva para Colombia: “Estamos orgullosos de ser FENIAN”

La gira nace de la mano de Reality Awaits, el disco que lanzarán “en el verano” de 2026, así que es cuestión de semanas antes de escucharlo. Mucho autotune en las dos primeras canciones que han compartido (“Falling out of Love” y “Going Shopping”) han dividido a la gente, pero así son ellos, prueban, agitan, despistan. Este será el séptimo álbum de estudio de la agrupación, publicado a través de Cult Records/RCA Records.

El trabajo fue grabado en Costa Rica junto al productor Rick Rubin y finalizado en distintas partes del mundo. Reality Awaits marca el regreso discográfico de la banda desde The New Abnormal (2020), álbum ampliamente aclamado por la crítica, que derivó en la extensa gira internacional que los trajo aquí por última vez.

Tras agotar una serie de conciertos alrededor del mundo, la banda amplió su masiva gira fechas en Sudamérica (Lima, el 20 de noviembre, y Bogotá, el 2 de diciembre) y su regreso a México (en el marco del Corona Capital de CDMX, el 22 de noviembre).

Tras la mencionada actuación en Coachella, la banda encabezará festivales como Primavera Sound en Buenos Aires, São Paulo y Santiago, además de Bonnaroo, Outside Lands, Summer Sonic 2026 en Japón y otros eventos aún por anunciar.

El anuncio de la nueva gira llega en el marco del lanzamiento de su próximo álbum 'Reality Awaits', marcando su regreso discográfico tras varios años y consolidando una nueva etapa para la banda. Foto: Cortesía Richard Prince

Social Distortion en la mirada de su fundador Mike Ness: “Que la gente sepa que no bajamos el ritmo”

¡Será la tercera vez de la agrupación neoyorquina en Bogotá! Foto: Páramo Presenta

Otra guitarra, pero conocida

El guitarrista Nick Valensi anunció un break temporal de la banda en lo que respecta a sus responsabilidades en vivo, en este tour de Reality Awaits, por lo cual es altamente posible que no toque en Bogotá (pero quedan meses, y tampoco es prudente asegurarlo). Sea como sea, mientras aplica el respiro, la banda anunció en su lugar a un viejo amigo, Steve Schiltz, que ha estado en su estela musical y personal desde sus primeros días haciendo música en Nueva York.

En ritual denso y potente, Korn dio tanto como pidió a cambio: así fue su brutal concierto en el MedPlus

*La preventa inicia hoy, 20 de mayo, y la venta general el 22 de mayo a través de Tickemaster.co.