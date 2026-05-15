Así se vivió el multitudinario concierto gratuito de Maluma en Plaza Botero de Medellín

El centro de Medellín vivió una noche histórica este jueves 14 de mayo. Bajo la lluvia, rodeado por las esculturas monumentales de Fernando Botero y acompañado por miles de personas que desafiaron la lluvia, Maluma regresó simbólicamente a sus raíces con el lanzamiento oficial de Loco X Volver, el álbum más íntimo y personal de su carrera.

La Plaza Botero, ubicada entre el Museo de Antioquia y el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, fue el escenario escogido por el artista paisa para reencontrarse con su ciudad. El concierto gratuito reunió a más de 8.000 asistentes que comenzaron a llegar desde las 2 de la tarde para asegurar un lugar privilegiado frente a la tarima instalada en pleno corazón de Medellín. SEMANA estuvo presente.

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Maluma, ante más de 8.000 seguidores en Plaza Botero de Medellín para presentar su séptimo álbum de estudio 'Loco X Volver'. SEMANA estuvo presente. Foto: SEMANA

Desde temprano, el ambiente ya tenía aire de celebración popular. Familias completas, jóvenes fanáticos, turistas y seguidores provenientes de distintos barrios y municipios llenaron poco a poco la plaza mientras vendedores ambulantes recorrían el lugar ofreciendo impermeables, café y banderas de Colombia. La expectativa aumentó con el paso de las horas, especialmente cuando comenzó a correrse la voz de que habría invitados especiales y un recorrido musical por las distintas etapas de la carrera de Maluma.

El gran protagonista inesperado de la noche fue la lluvia. Un aguacero constante cayó sobre el centro de Medellín durante gran parte del evento, pero lejos de desalentar a los asistentes, terminó convirtiéndose en un símbolo del concierto. Paraguas abiertos, celulares grabando bajo el agua y miles de voces cantando al mismo tiempo crearon una postal difícil de olvidar.

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Maluma. Foto: SEMANA

Desde el escenario, Maluma abrazó ese momento con naturalidad y emoción. “La lluvia es bendición, es abundancia”, dijo frente al público mientras las gotas seguían cayendo sobre la Plaza Botero. Minutos después volvió a animar a sus seguidores con otra frase que desató gritos y aplausos: “Nos vamos a mojar porque no somos de azúcar”.

Jorge Barón le dio la 'patadita de la buena suerte' a Maluma. Foto: AFP

La noche también estuvo cargada de simbolismo colombiano gracias a la participación de Jorge Barón, legendario presentador de la televisión nacional, quien fue el encargado de conducir el evento. Antes de la salida del artista, Barón le dio la tradicional ‘patadita de la buena suerte’, una escena que despertó nostalgia y emoción entre los asistentes.

“Póngale fe al lanzamiento de este nuevo álbum”, dijo Jorge Barón justo antes de abrazar al cantante paisa frente al público. Cuando finalmente apareció Maluma sobre el escenario, el centro de Medellín explotó en euforia. El artista se mostró visiblemente conmovido al ver la plaza completamente llena pese al aguacero y reconoció la importancia emocional del momento.

“Nunca pensé en mi vida que iba a cantar en medio de 23 esculturas de Fernando Botero”, expresó el cantante mientras observaba el entorno que acompañaba el concierto.

La presentación se convirtió en un recorrido por algunos de los mayores éxitos de su carrera. Sonaron canciones como ‘Borró cassette’, ‘Felices los 4′, ‘Hawái’, ‘Según quién’ y ‘Cuatro babys’, coreadas por miles de personas que no dejaron de cantar bajo la lluvia.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando interpretó ‘ADMV, Amor de mi vida’. Durante esa canción, Maluma estuvo acompañado muy de cerca por Susana Gómez, su pareja, quien se robó parte de la atención del público al dejar ver su barriguita de embarazada. A lo largo del concierto ambos se mostraron felices, abrazándose, besándose y compartiendo gestos de complicidad sobre el escenario y en los laterales de la tarima.

En varios momentos, el cantante fue captado besándole la pancita a Susana mientras sonaba la música y el público reaccionaba con emoción. La escena terminó reforzando el tono íntimo y familiar que marcó todo el lanzamiento de Loco X Volver.

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La familia del artista también estuvo presente durante el concierto. Entre los invitados se encontraban sus padres, su hermana y varios amigos cercanos, quienes acompañaron al cantante en una noche que tuvo más apariencia de celebración familiar que de un espectáculo convencional.

Además de Maluma, la tarima recibió a varios invitados especiales que hicieron parte de la fiesta musical. Golpe a Golpe, Maizak, Justin Quiles, Milán y Lenny Tavárez aparecieron durante diferentes momentos del concierto, elevando la energía del público y reforzando el espíritu colaborativo del nuevo álbum.

Loco X Volver, séptimo álbum de estudio de Maluma, está disponible en plataformas digitales desde el 14 de mayo a las 11 de la noche y llega con 14 canciones que recorren géneros como el reguetón, el vallenato, la salsa, el merengue, el dancehall y el hip hop.

Maluma. Foto: SEMANA

“Se llama Loco X Volver porque extrañaba a Juan Luis, extrañaba mi esencia, a ese niño soñador. Y volví”, explicó el artista durante la presentación oficial del proyecto.

Según el propio cantante, este trabajo representa una etapa de transformación personal luego de varios años de desgaste emocional y exceso de trabajo. “Es el álbum más importante y más personal que he hecho. Representa mis raíces, mi cultura. Fue difícil, pero hacer el álbum fue mi forma de sanar y encontrar ese renacimiento”, aseguró.

La portada del disco resume perfectamente el concepto del álbum: una fotografía de Juan Luis Londoño cuando era niño, antes de convertirse en Maluma. Un regreso simbólico a sus orígenes, a su familia y a la Medellín que lo vio crecer.

Mientras las luces iluminaban las esculturas de Botero y la lluvia seguía cayendo sobre el centro de la ciudad, quedó claro que el concierto no fue solamente un lanzamiento musical. Fue una declaración emocional. Un regreso al origen. Una noche en la que Maluma dejó de ser únicamente la estrella global para volver a ser Juan Luis, el niño paisa que soñaba con cantar algún día frente a su ciudad.