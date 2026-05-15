Justo en el mes de las madres, la presentadora Claudia Bahamón se mostró orgullosa y emocionada por el debut de su hijo, Samuel Brand Bahamón, en las pasarelas del Bogotá Fashion Week, un evento al que asistió en esta ocasión como espectadora.

Por medio de su cuenta de Instagram, la también modelo expresó la felicidad que le produjo ver a su hijo participar en este importante evento de moda, especialmente porque el momento coincidió con el recuerdo de su propio debut en ese mismo certamen, realizado en 2002, hace más de dos décadas.

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En la publicación, la huilense detalló que Samuel realizó su primer desfile como modelo para la marca Old Maquiina, “en una propuesta poderosa, experimental y profundamente conceptual; una puesta en escena donde la moda se sintió más como un lenguaje artístico que como una simple pasarela”.

Por esta razón, afirmó haber vivido uno de esos momentos que se quedan guardados para siempre, que le despertó una mezcla de sentimientos, recuerdos y emociones únicas.

“Nunca se lo dije, pero durante estas semanas sentí una mezcla muy profunda de emoción y nervios. Me acordaba mucho de lo que yo sentí esa primera vez: la expectativa, la adrenalina, el miedo, la ilusión de caminar hacia algo desconocido que podía cambiarte la vida”, agregó la presentadora.

Estas palabras fueron acompañadas por un carrusel de fotografías en el que aparece Samuel Brand Bahamón desfilando con seguridad, firmeza y confianza sobre la pasarela, demostrando su talento frente a las cámaras y dejando en evidencia el estilo que heredó de su madre.

Por último, Claudia Bahamón contó que el evento también se convirtió en un emotivo espacio de reencuentro con colegas y amigas como Adriana Arboleda, Tuti Barrera, Tala Restrepo y Karen Martínez, “con quienes compartí tantas pasarelas y momentos importantes de mi carrera, además de fotógrafos y personas de la industria que me han acompañado durante tantos años”.

Para ellos, según señaló la modelo, también fue muy emocionante y conmovedor ver a su hijo en su primer desfile, en el que dejó a todos sorprendidos.

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La pasión de Samuel por la moda, de acuerdo con Bahamón, nació desde muy pequeño como un arte que lo inspira, lo acompaña y le despierta curiosidad, por lo que en septiembre comenzará sus estudios de Fashion Business, Communication & Marketing en Madrid.

“Ayer no solo vi a mi hijo desfilar. Vi cómo comienzan los sueños cuando uno se atreve a caminar detrás de ellos. Te amo, Samuel. ¡Mucho! ¡¡¡Infinito!!!”, concluyó la presentadora.